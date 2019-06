LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | gli States

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: orario d’inizio e come vedere la partita –: la presentazione del match 56′ Le Sommer ancora sulla fascia sinistra. O’Hara mette in angolo. 55′ Pressing degliche costringe Renard a rifugiarsi in rimessa laterale. 54′ Mbock Bathy sbroglia bene una situazione che poteva diventare pericolosa, ma c’era offside delle avanti statunitensi. 53′ Le Sommer impatta spedendo a lato di molto. 51′ Attacca Le Sommer sull’out sinistro. Confusione, batti e ribatti, poi Henry! Palla respinta da Ertz. Corner 50′ Fallo commesso da Ertz su Thiney. Lariconquista la palla. 48′ Torrent sventa la minaccia allontanando in mischia. 48′ Altro corner per le americane. Rapinoe dalla bandierina. 47′ Alex Morgan sugli sviluppi ...

zazoomnews : LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: è cominciato il match più atteso del Mondia… - zazoomnews : LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: Rapinoe sblocca subito la partita con un go… - zazoomblog : LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: è cominciato il match più atteso del Mondia… -