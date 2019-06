Incendio in un campo di grano | uomo morto carbonizzato | si indaga per scoprirne l’identità

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il corpo di un, completamente, è stato trovate nelle campagne di Orta Nova, nel foggiano, e precisamente in località Barone. L’, probabilmente un agricoltore, ha tentato di spegnere le fiamme che stavano distruggendo undi. Il malcapitato potrebbe aver accusato un malore e perso conoscenza. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia stanno ancora mettendo in sicurezza l’area del rogo. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità della vittima. L'articoloin undi, siperl’identità Meteo Web.

SergioCosta_min : Un incendio di carta e plastica è divampato oggi pomeriggio in un deposito di rifiuti a Frosinone. Ora la cosa più… - valeriotwdi : RT @SergioCosta_min: Un incendio di carta e plastica è divampato oggi pomeriggio in un deposito di rifiuti a Frosinone. Ora la cosa più ur… - LaCnews24 : Incendio distrugge campo di grano in un'azienda di Cutro #calabrianotizie #newscalabria -