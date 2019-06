George Clooney e Amal arrivano a Venezia in watertaxi

(Di venerdì 28 giugno 2019)e la suasi sono concessi una vacanza nella città dove si sono sposati,.Le vacanze made in Italy della coppiasembrano procedere a gonfie vele. Dopo essersi concessi una sosta sul Lago di Como, intrattenendosi con gli Obama,edsono arrivati a. Dal 29 settembre 2014,Alamuddin, una delle donne arabe più influenti al mondo, è sposata con l'attore statunitense. Il matrimonio civile è stato celebrato adal politico Walter Veltroni. Il 6 giugno 2017 la coppia ha dato alla luce due gemelli: Ella e AlexanderLa celebre coppia è giunta nella splendida città diin water-taxi, non riuscendo a sfuggire agli indiscreti paparazzi. Lui indossava fascinoso un abito scuro con camicia bianca sbottonata e lei è apparsa sofisticata in un abito nero che le lasciava scoperte le gambe.

I Clooney si sono regalati una romantica cena all'insegna dell'incantevole scenario della laguna, intrattenendosi nel ristorante italiano "Da Ivo", sito in Piazza San Marco. Dove l'attore hollywoodiano si è concesso ad alcuni scatti con gli chef nella cucina del noto locale, lasciando intendere che abbia particolarmente gradito i piatti serviti. Il divo non si è tirato indietro, nemmeno di fronte alla classica foto, fatta per consuetudine all’ingresso con il proprietario del locale, Giovanni Fracassi. Una foto, quest'ultima, che andrà a popolare la parete del ristorante, raffigurante tutti gli ospiti vip.Poi, poco prima di andare via, per ringraziare il team "Da Ivo" l’attore ha lasciato un biglietto contenente il seguente messaggio di ringraziamenti: “Another perfect night. Thank you. Amal e George”, “Un’altra serata perfetta. Grazie”.