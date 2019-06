Genova | demolito il Ponte Morandi | non esiste più

Genova - il Ponte Morandi è stato demolito (VIDEO) : Il Ponte Morandi di Genova adesso non c'è veramente più. Questa mattina infatti è arrivata la tanto attesa demolizione dell'infrastruttura crollata parzialmente il 14 agosto scorso: il dramma, in quell'occasione, provocò circa 42 vittime, tra cui anche dei bambini. L'ipotesi più battuta dagli investigatori per il crollo è quella che uno dei cavi d'acciaio che sostenevano la struttura sospesa abbia improvvisamente ceduto, facendo collassare buona ...