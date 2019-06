Diplomati magistrale assunti con riserva non vengano licenziati

scuolainforma

(Di venerdì 28 giugno 2019) L’assessore regionale Veneto alla scuola e all’ università Elena Donazzan si è pronunciata sul caso deicon. Lo ha fatto in un lungo comunicato pubblicato sul portale della Regione Veneto. Dopo essersi soffermata su quanto è stato fatto in ambito sanitario, Elena Donazzan, Assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità in quota Forza Italia, ha lamentato la mancata apertura dei posti per gli insegnamenti della formazione primaria e delle relative abilitazioni. L’accusa L’anno scolastico ripartirà tra poco meno di 2 mesi e decine di migliaia dimagistrali potrebbero usufruire di un provvedimento che garantirebbe seriamente la continuità didattica. Invece, ci troveremo purtroppo a settembre con un problema ancor più grave dell’anno precedente in termini di insegnanti abilitati, con ...

