Coppia fa sesso orale e lei muore nel mentre | lui viene condannato a 18 anni per omicidio

Coppia di insegnanti fa sesso con un’alunna 16enne per 2 anni : “Volevamo aiutarla” : Nicodemo Baggetta, 30 anni, e sua moglie Ruth, 39, entrambi insegnanti, sono stati dichiarati colpevoli di aver avuto rapporti sessuali con una studentessa 16enne per 2 anni. Si sono difesi affermando che la ragazza aveva bisogno di aiuto per superare i suoi problemi di natura mentale. Condannati a 7 anni di carcere, hanno fatto sapere che faranno ricorso.