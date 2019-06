Copa America | quarti di finale | all' 1 di notte del 29 giugno Colombia-Cile su Dazn

Copa America - i calci di rigore sorridono al Brasile : i verdeoro stendono il Paraguay e volano in semifinale : La squadra di Tite non riesce a sfondare nei tempi regolamentari nonostante l’espulsione di Balbuena, poi dagli undici metri arriva la qualificazione Il Brasile stacca il pass per la semifinale della Copa America 2019, i verdeoro superano ai rigori il Paraguay dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Nonostante la superiorità numerica arrivata per l’espulsione ad inizio ripresa di Balbuena, gli uomini di Tite non riescono a ...

Calcio - Copa America 2019 : Brasile-Paraguay 4-3 (d.c.r.) - Gabriel Jesus decisivo dal dischetto e verdeoro in semifinale : E’ il Brasile la prima semifinalista dell’edizione 2019 della Copa America. Una vittoria molto sofferta quella degli uomini di Tite, capaci di imporsi solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Brasiliani decisamente poco concreti per le tante occasioni sprecate nella ripresa, forti della superiorità numerica, vista l’espulsione di Balbuena. Partita sontuosa del ...

Pronostico Uruguay Vs Perù - Copa America 29-06-19 e Analisi : Pronostico Uruguay-Perù, quarti di Copa America, sabato 29 giugno 2019Pronostico//Copa America – In Brasile si inizia a fare sul serio, con i quarti di finale che ci allietano l’ultimo fine settimana di giugno. E dopo Brasile, Argentina e un succoso Colombia-Cile, va in scena la gara tra la celeste di Tabarez e gli Incas di Ricardo Gareca.Andiamo a vedere come le due squadre sono arrivate alla partita e l’Analisi della gara.Come arrivano ...

Venezuela-Argentina - Copa America : la partita in streaming su DAZN il 28 giugno alle 21 : In questo giugno denso di avvenimenti internazionali, tra la delusione per l’Under 21 eliminata dall’Europeo casalingo e il sogno azzurro declinato al femminile, vivo con la Nazionale di Milena Bertolini, dall'altra parte dell'Oceano entra nel vivo la quarantaseiesima edizione della Copa America, giunta ai quarti di finale. Aprirà le danze Brasile-Paraguay tra poche ore a Porto Alegre e a seguire Venezuela-Argentina, una sfida molto attesa e non ...

Pronostico Colombia Vs Cile - Copa America 29-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Colombia – Cile, Copa America, Quarti di finale, Sabato 29 Giugno 2019 ore 01.00Colombia / Cile / Copa America / Analisi – All’Arena Corinthians, comincia il primo atto dei quarti di finale, che decideranno le 4 nazionali che si giocheranno la vittoria della Copa America edizione 2019. La prima sfida propone subito una gara spettacolare, che molti hanno pronosticato come una finale anticipata, ovvero ...

I grandi campioni sudAmericani tornano protagonisti su DAZN per la Copa America 2019. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 26 partite della massima competizione sudAmericana in Diretta e in Esclusiva, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento della giornata grazie alla comoda...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : il pericolo arriva dalla Copa America : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive di una nuova insidia sull’affare Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive a proposito del pericolo Copa America in merito alla valutazione del giocatore. L’ attaccante colombiano infatti, si sta facendo apprezzare con la sua Nazionale nella competizione continentale. Le ottime prestazioni, infatti, fanno lievitare il prezzo del colombiano di proprietà del Real Madrid. Rodriguez, reduce ...

Quarti di finale Copa America 2019 : tabellone - calendario e orari tv : Quarti di finale Copa America 2019: tabellone, calendario e orari tv La Copa America, una delle competizioni più prestigiose, per quanto riguarda le nazionali di calcio maschile, è giunta quest’anno alla sua 46^ edizione. Per la quinta volta nella storia, la Copa, si disputerà in Brasile. Il torneo ha avuto inizio il 14 Giugno e si concluderà il 7 Luglio. Nella scorsa nottata si sono disputate le ultime due partite della fase a ...

Brasile-Paraguay - Copa America quarti di finale : la partita venerdì in streaming su DAZN : Chiusa senza sorprese la fase a gironi, la Copa America entra nel vivo con i quarti di finale che vedranno in campo tutte le big del calcio sudAmericano: il Brasile padrone di casa, il Cile campione in carica, l’Uruguay detentore di vittorie nel torneo (15), l’Argentina senza brillare e la Colombia in gran scioltezza. Sono inoltre approdate alla fase ad eliminazione diretta Venezuela, Perù e Paraguay. Si partirà il 27 giugno da Porto Alegre con ...

Copa America - epic fail di Luis Suarez : chiede un rigore per un tocco di mano del… portiere [VIDEO] : Nel corso del match tra Uruguay e Cile, l’attaccante del Barcellona ha chiesto un rigore per tocco di mano in area del portiere avversario epic fail di Luis Suarez durante il match tra Uruguay e Cile di Copa America, vinto dalla Celeste grazie ad un colpo di testa di Edinson Cavani. L’attaccante del Barcellona ha infatti chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area, tutto normale se non fosse che l’autore del ...

James : “Non so dove giocherò. Il mio unico pensiero è la Copa America” : Dopo la vittoria della Colombia sul Paraguay per 1-0, di ieri sera, James Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli: “Il mio italiano? È pessimo. Non so dove giocherò la stagione 2019-20. In questo momento il mio unico pensiero è la Copa America. Preferisco rimanere tranquillo. Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto ed io da qui non posso far nulla. Contatti ...

Pronostico Ecuador Vs Giappone - Copa America 25-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Ecuador – Giappone, Copa America, Girone C, 3^ Giornata, Martedì 25 Giugno 2019 ore 01.00Ecuador / Giappone / Copa America / Analisi – Al Mineraio, Ecuador e Giappone si affronteranno nella notte di martedì in una gara quasi ininfluente per i destini delle 2 nazionali, con gli Ecuadoregni eliminati dalla Copa America e ultimi a zero punti, mentre gli asiatici, nonostante il 2-2 con l’Uruguay, deve ...

Pronostico Cile Vs Uruguay - Copa America 25-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cile – Uruguay, Copa America, Girone C, 3^ Giornata, Martedì 25 Giugno 2019 ore 01.00Cile / Uruguay / Copa America / Analisi – Al Maracanà, Cile e Uruguay si sfidano per l’ultima giornata del girone C di Copa America, dove soltanto la Celeste non ha ancora la matematica certezza della qualificazione ai quarti. I campioni in carica invece hanno già ottenuto il pass e sono primi a punteggio pieno.Come ...