Concorso straordinario e Pas | video riassuntivo Flc Cgil | al via entrambi entro quest' anno

Concorso straordinario infanzia primaria bis - ecco il testo dell’emendamento della Lega : Come promesso ai nostri lettori, la redazione ha approfondito la questione delle indiscrezioni che parlavano di una sessione bis del Concorso straordinario riservato ai diplomati magistrali. Siamo in grado di confermare che si tratta tutt’altro che di semplici voci. Il documento che avevamo mostrato la scorsa settimana riguardo all’estensione agli esclusi dal bando precedente, che si trova in questo articolo, è in realtà la proposta ...

Scuola - sanatoria per i prof non abilitati : pronto Concorso straordinario per 55mila : La sanatoria per docenti non abilitati si farà. Annunciata dal ministro Marco Bussetti a due giorni dalle Europee, è già praticamente pronta: potranno accedervi i professori con almeno 36 mesi di servizio, circa 55mila in tutta Italia. Quasi la metà (cioè 24mila) saranno anche assunti, gli altri invece riceveranno il titolo di abilitazione con cui poter fare supplenze e partecipare al prossimo concorso ordinario. ...

Concorso straordinario Infanzia e Primaria : come prepararsi alla prova orale : La procedura selettiva del Concorso Straordinario Infanzia e Primaria è in pieno svolgimento: gli Uffici Scolastici Regionali hanno comunicato le date delle prove orali e, fino a luglio, si terranno i colloqui. Ogni Commissione di Valutazione è composta da due docenti e presieduta da un Professore universitario, da un Dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico. In questo articolo forniremo informazioni e pratici consigli per prepararsi in ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - notizie USR : aggiornamento calendari 16/5 : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 16 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 16 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso straordinario - la “protesta” dei Diplomati Magistrali : Il Concorso Straordinario, nella maggior parte delle regioni, sta giungendo al termine. L’espletamento della prova orale per gli ultimi candidati è previsto tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Solo in alcune regioni quali Emilia Romagna e Sardegna per la primaria comune, e sempre Emilia Romagna per la primaria sostegno, i calendari sono agli esordi. E nel frattempo è già stato pubblicato il decreto del Concorso Ordinario, di cui si ...