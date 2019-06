Concorsi truccati nelle università | 40 professori indagati in tutta Italia Sospeso il

ilfogliettone

(Di venerdì 28 giugno 2019) Un codice sommerso e un sistema sanzionatorio, in grado di pilotaree bandi. Una "associazione a delinquere", "con a capo il rettore dell'universita' di Catania ed il suo predecessore", rispettivamente Francesco Basile e Giacomo Pignataro, "finalizzata a commettere un numero indeterminato di reati".E che coinvolgeva docenti di 14 ateneini. Diecisospesi a Catania, fra cui un rettore e un ex rettore, quaranta complessivamente glie decine le perquisizioni. E' il bilancio dell'inchiesta "Universita' bandita" condotta dalla Digos di Catania e coordinata dalla procura etnea, che ha disposto per novedell'universita' di Catania con posizione apicale, e per il rettore Francesco Basile, la sospensione con procedimento di interdizione dai pubblici uffici, tutti ritenuti responsabili di associazione a delinquere nonche', a vario titolo, di ...

NicolaMorra63 : Concorsi truccati Università #Catania. La forza della #mafia è soprattutto fuori della #mafia. Nell'immoralità di… - fattoquotidiano : Catania, concorsi truccati all’università: sospesi rettori e 9 docenti. Indagati 40 prof in tutta Italia - HuffPostItalia : Sospesi rettore di Catania e 9 professori per concorsi truccati, 40 docenti indagati -