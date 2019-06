Varese | maltrattamenti su figlia disabile | madre in arresto

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Marco Della Corte, una donna di 30 anni è stata tratta agli arresti dopo la scoperta, da parte degli inquirenti, dei continuinei confronti dei figli Una donna di 30 anni è stata arrestata dalla polizia di, in quanto accusata di continuiai danni dei figli di 4, 7 e 10 anni. La giovane èdi una bambinaverso la quale la 30enne si sarebbe accanita in maniera particolarmente violenta. La donna avrebbe attuato violenza psicologica ai danni dei piccoli, con tanto di insulti e percosse particolarmente veementi nei confronti dellaaffetta da disabilità. Un cattivo esempio contratto dal fratellino della bambina che, pe run probabile spirito di imitazione, avrebbe anche lui insultato, malmenato e sputato addosso alla sorella. Daniela Borgonovo, Procuratore della Repubblica di, ha commentato: “Tutti sapevano, ...

