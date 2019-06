Timbravano cartellino ma non si presentavano a lavoro | scoperti 9 giardinieri ‘infedeli’

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – Sono iniziate questa mattina all’alba 20 perquisizioni nelle abitazioni private, sui luoghi di, su aree private e negli armadietti personali di alcuni dipendenti del dipartimento Ambiente dell’amministrazione capitolina, piu’ specificatamente dell’Ufficio giardini del VII Municipio. Nove gli indagati condotti al fotosegnalamento del Comando Generale di via della Consolazione per la notifica del provvedimento disposto dal gip Claudio Carini, su richiesta del pm Mario Palazzi, ossia la sospensione dal pubblico servizio per la durata di 12 mesi di alcuni dipendenti per truffa e peculato d’uso. L’indagine ha avuto inizio attraverso segnalazioni dell’amministrazione in relazione ad abusi e comportamenti illeciti reiterati e diffusi da parte di impiegati e operai addetti al servizio, che si assentavano dalsenza registrare ...

LuigiPiccarozzi : RT @socialmiliac: Roma, sospesi i furbetti del cartellino in Campidoglio: sono 9 dipendenti del servizio giardini. «Timbravano ma andavano… - giuliog : RT @socialmiliac: Roma, sospesi i furbetti del cartellino in Campidoglio: sono 9 dipendenti del servizio giardini. «Timbravano ma andavano… - davros74 : Tacci vostri!!! E c'è gente senza lavoro... ?? -