Principe William | “George | Charlotte o Louis gay? Per me è assolutamente ok”

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Se George,fossero? Per me sarebbeok“. Ad assicurarlo è il, secondo in linea di successione al trono britannico, che ha dichiarato pubblicamente che per lui non sarebbe affatto un problema un ipotetico futuro coming out da parte dei figli suoi e di Kate Middleton. Certo, la prospettiva è ancora prematura, tenuto conto che i tre principini hanno per ora un’età fra meno di 6 e un anno. Masi mostra pronto fin d’ora ad accettare la sfida. “Io penso che, ovviamente, reagireibene“, ha detto senza giri di parole a un attivista che lo ha interpellato al riguardo durante una visita all’Albert Kennedy Trust di Londra, ong che aiuta giovani della comunità Lgbt cacciati di casa dalle famiglie o isolati da ambienti ostili a trovare un tetto. “L’unica cosa di cui sarei preoccupato ...

