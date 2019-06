Il co-fondatore di Blizzard | non penso avremmo avuto successo senza periodi di

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Durante un'intervista, il co-di, ​​Mike Morhaime, ha parlato deidi crunch, ben noti all'interno dell'industria, durante i primi giorni di vita della compagnia, segnala VG247.com.Secondo il co-della, la compagnia non avrebbelo stessogli enormi sacrifici fatti in quei primi momenti."si è decisamente evoluta nel crunch", ha detto Morhaime a Edwin Evans-Thirlwell di Eurogamer.net. "Nei primi giorni abbiamo fatto ore pazzesche per portare a termine i giochi.che se sei un piccolo studio e in fondo stai vivendo o morendo per ildel prossimo prodotto, è necessario un sforzo sovrumano. Non voglio parlare per altre società e sono sicuro che ci sono modi migliori di fare le cose, ma, per noi, noncheunse non avessimo messo tutto ciò che avevamo."Leggi altro...

