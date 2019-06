Formula 1 – In Austria la gara di casa di Red Bull | la trovata della scuderia è

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Una monoposto sulla ruota panoramica di Vienna: laRedper il Gp d’è spettacolare E’ tutto pronto a Spielberg per il nono appuntamentostagione 2019 di1. I piloti hanno avuto pochissimo tempo per rilassarsi dopo il Gp di Francia, vinto da Hamilton, e già domani torneranno in pista per le prime prove libere del Gp d’. La Reddunque correrà ine punterà a far bene. In occasione del Gp d’, la Redha deciso di stupire tutti mettendo una monoposto nella ruota panoramica di Vienna. Unafantastica, che attira tantissimi turisti e lascia a bocca aperta gli abitanticapitaleca. A Vienna view with a difference Showing the RB7 some of our home race sights #F1 pic.twitter.com/voqROBxABl — Aston Martin RedRacing (@redracing) 25 giugno 2019 L'articolo1 ...

