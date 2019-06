Dal Lago di Ginevra al Lago Maggiore con Lexus UX Hybrid

È successo in TV - 26 giugno 2007 : Dal Lago di Garda...Stasera mi butto (VIDEO) : Nasce nell'estate 1990 come programma d'intrattenimento di Rai 2 nella quale aspiranti comici provano a sfondare nel mondo della televisione proponendo sketch divertenti e battute ironiche che strizzano l'occhio al più comune cabaret: Stasera mi butto.Mai titolo fu più azzeccato dato che dei tanti partecipanti, alcuni di loro oggi sono affermati artisti del piccolo schermo e non solo. Giusto per citarne alcuni Max Giusti, Gianna ...

Giallo al lago Trasimeno - cadavere riaffiora Dall’acqua : è un turista forse ucciso da malore : Il cadavere di un uomo, un turista di origine olandese di 67 anni, è stato trovato oggi nelle acque del lago Trasimeno in Umbria. Nella serata di ieri, la moglie ne aveva denunciato la scomparsa. Ancora da chiarire le cause del decesso, anche se l'ipotesi privilegiata è quella del malore. Attesa per l'autopsia.Continua a leggere

Torino - si tuffa nel lago di Avigliana per festeggiare la promozione : 16enne muore in ospeDale : Abdo Ellatif Solayman, un ragazzino del Ghana ospite di un centro di accoglienza in alta val di Susa, aveva appena terminato gli esami di terza media e stava festeggiando con alcuni amici al lago Grande di Avigliana. Dopo un malore in acqua era stato portato in ospedale, dove purtroppo è morto.Continua a leggere

Maltempo - le incredibili immagini Dall’alto : il Varrone è un fiume di fango che si riversa nel Lago di Como [VIDEO] : Giungono nuove immagini delle devastanti condizioni in cui versa Dervio, comune in provincia di Lecco, interessato nei giorni scorsi da una frana, dall’esondazione del torrente Varrone e dai timori per il crollo della diga di Premana, che hanno costretto all’evacuazione centinaia di residenti. Nel video che trovate in fondo all’articolo, realizzato dai Vigili del Fuoco, il sorvolo effettuato dai droni sul torrente mostra l’enorme quantità di ...

Lombardia : lido sul Lago di Mezzola devastato Dall'alluvione : Giornata difficile oggi in Lombardia a causa del maltempo. Le piogge persistenti e intense che si sono verificate in nottata hanno causato frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d'acqua. Abbiamo...

Lombardia flagellata Dal maltempo : esonda lago di Como - frane ed evacuazioni in corso fra lecchese e comasco : Piogge e temporali continuano ad imperversare sulle regioni settentrionali, specialmente a ridosso dei settori alpini e prealpini. Nella notte e prime ore del mattino nuove forti precipitazioni hanno...

Come il lago d’Aral rinasce Dal deserto : Era uno dei più grandi laghi al mondo e ora è quasi prosciugato. La zona è diventata un deserto colpito da frequenti tempeste di sabbia. Ma gli abitanti stanno cercando di renderla di nuovo vivibile. Leggi

La vegetazione verde fluorescente e il bacino scuro : il lago Valencia visto Dallo spazio [FOTO] : La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra al lago Valencia, nel nord del Venezuela. Questa immagine a falsi colori è stata elaborata in un modo tale da far apparire la vegetazione del Parco Nazionale Henri Pittier, a nord del lago, di colore verde fluorescente. Questa vivace colorazione contrasta con il colore scuro del lago. Con una superficie di 370 kmq, il lago di Valencia si è formato alcuni milioni di anni fa e costituisce oggi un ...

Varese - 17enne si tuffa nel Lago Maggiore e non riemerge : trovato senza vita sul fonDale : Una brutta tragedia si è verificata nella giornata di oggi a Castelveccana, in provincia di Varese, dove un giovane di 17 anni originario del Togo è deceduto in seguito ad un tuffo nel Lago Maggiore, uno dei laghi più grandi d'Italia. Il ragazzo si è tuffato da una vecchia fornace, la zona in cui è avvenuto il dramma è nota infatti con il nome di fornaci di Caldè. A quanto pare il ragazzo non sapeva nuotare, ma certamente nessuno si aspettava ...

Lago Maggiore - si tuffa e annega : il corpo del 17enne trovato sul fonDale. «Non sapeva nuotare» : Si è tuffato nel Lago dal promontorio, ma non è più riemerso. È stato rinvenuto a 15 metri di profondità nel Lago Maggiore, località Castelveccana, in...

Lago di Garda - turista tedesca scomparsa Dall'albergo mercoledì scorso : si teme il peggio : Si teme il peggio per la turista 78enne tedesca scomparsa a Limone (rinomata località turistica adagiata sulla sponda bresciana del Lago di Garda). La donna, arrivata con una comitiva per godersi qualche giorno di vacanza, ha fatto perdere le sue tracce mercoledì e ora la si cerca sia lungo la costa che in quota. Non si esclude né l'allontanamento volontario né il tragico incidente. L'allarme La donna, arrivata a Limone su Garda la scorsa ...

F1 - il GP del Brasile trasloca! Abbandonata Interlagos - si correrà a Rio de Janeiro Dal 2020. Nuovo circuito nella capitale : Clamoroso trasloco per il GP del Brasile, storica tappa del Mondiale F1. A partire dal 2020, infatti, la corsa automobilistica cambierà sede: non andrà più in scena sul circuito di Interlagos (nei pressi di San Paolo) ma si sposterà a Rio de Janeiro dove verrà costruito un Nuovo circuito. Ad annunciarlo è stato Jair Bolsonaro, Presidente del Brasile, il quale ha firmato un accordo con Wilson Witzel (governatore di Rio) e con Marcelo Crivella ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - danni Dalla grandine ai vigneti del Basso lago : Verona, 6 mag. (AdnKronos) - Un’altra botta per gli agricoltori veronesi, flagellati nel giro di una settimana da due grandinate assolutamente anomale per la stagione primaverile. A essere colpite ieri sono state soprattutto le colture del Basso lago, ma danni a macchia di leopardo si registrano in

'Vincere da Grandi' - Malagò a Marcianise con MadDaloni e Russo : Un pomeriggio di sport in piazza, alla presenza del sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, per declinare praticamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alle ...