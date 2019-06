Casapound dice che non si presenterà più alle elezioni

ilpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il presidente del partito politico di estrema destra, Gianluca Iannone, ha annunciato che il partito non sipiùe tornerà ad essere esclusivamente un movimento come nei suoi primi anni. Iannone ha detto: «In seguito all’esperienza delle

BartoloCascino : RT @SecolodItalia1: Sorpresa: fu la giunta Veltroni a concedere l’immobile a CasaPound. Ma l’Espresso questo non lo dice… - giasty1 : RT @7m70: Iannone dice che si chiude l'esperienza di #Casapound come partito e ritorna movimento. Traduco: il partito non serve perché lor… - gianrollandi : RT @7m70: Iannone dice che si chiude l'esperienza di #Casapound come partito e ritorna movimento. Traduco: il partito non serve perché lor… -