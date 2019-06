Caldo | Padova | temperature elevate bloccano il tram

Caldo estremo in Veneto : a Padova tram bloccati dalle alte temperature : Le straordinarie elevate temperature esterne di questi giorni stanno causando il blocco dei sistemi di climatizzazione dei tram a Padova. Per questo motivo vengono tolti dalla circolazione e inviati all’officina di manutenzione. Per ragioni di comfort sia dei passeggeri che dei conducenti non è quindi possibile effettuare il servizio. Le corse sono comunque garantite con un servizio sostitutivo di bus. Domani mattina il servizio tramviario ...

Meteo - Cia Padova : il Caldo mette a rischio frutta - mais e orticole : Dopo un mese di pioggia incessante e asfissia per le coltivazioni, l’agricoltura Padovana è minacciata dal caldo anomalo annunciato a partire dalle prossime ore. La colonnina del mercurio salirà di oltre 12 gradi sopra la media stagionale, e a soffrire maggiormente di una calura a dir poco eccessiva, saranno frutta, verdura, e mais. Gli imprenditori agricoli della Cia -Agricoltori italiani di Padova sono in stato di allarme e, tra la pioggia di ...

Caldo Padova : massima allerta in Comune - aiuti agli anziani : massima allerta in Comune a Padova per il Caldo eccezionale previsto nei prossimi giorni: e sono state attivate iniziative per aiutare gli anziani a superare il picco di calore. In considerazione dell’ondata di Caldo prevista nei prossimi giorni il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, si è attivato per aumentare l’offerta di servizi dedicati agli anziani, la fascia che più del resto della popolazione soffre le temperature estive sopra ...

