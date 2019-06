Billy Drago | morto di ictus a 73 anni Addio al grande Frank Nitti de Gli Intoccabili

Billy Drago è morto : malattia e causa della morte. La carriera dell’attore : Billy Drago è morto : malattia e causa della morte. La carriera dell’attore Billy Drago , nome d’arte di William Eugene Burrows, è morto lo scorso 24 giugno 2019 a Los Angeles: aveva 73 anni. Ne ha dato notizia la rivista di cinema Variety, nella versione online. La morte è avvenuta in seguito di un ictus. Il nome dell’attore , forse, non vi dirà niente, ma il suo volto sicuramente sì. Era il braccio destro e sicario di Al Capone nel film Gli ...

Morto dopo un ictus Billy Drago! uno dei volti più famosi di Hollywood non c’è più : È Morto Billy Drago, l’attore da tutti conosciuto per aver interpretato lo scagnozzo di Al Capone Frank Nitti nel film Gli intoccabili del 1987. Era la faccia da gangster più richiesta di Hollywood: tutti lo ricordiamo nei panni di Frank Nitti e nel film di Clint Eastwood Pale Rider. Billy Drago, il cui vero nome era William Eugene Burrows, era nato a Hugoton, in Kansas, da un regista e attore nativo americano. Il nome d’arte Drago era il vero ...