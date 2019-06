repubblica

(Di giovedì 27 giugno 2019) Le indagini per il nuovo processo in Assise hanno portato al riesame dei detriti conservati ai Prati di Caprara. I difensori dell'ex Nar Cavallini sperano di far riaprire la pista palestinese. I familiari delle vittime: "Confermato il tipo di esplosivo usato dal terrorismo di...

repubblica : Attentato stazione di Bologna, forse trovato interruttore della bomba - CaressaGiovanni : Attentato stazione di Bologna, forse trovato interruttore della bomba - MassimoPersotti : RT @amnesty_pdm: Egitto - L'11 giugno è stata concessa la grazia ad Hatem Zaghloul, condannato a morte quando ancora minorenne nel 2014 per… -