Ama | operazioni mirate a igienizzare cassonetti ospedali San Camillo e Sant’Andrea

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – Uomini e mezzi in azione H24 per assicurare la regolarita’ dei servizi di raccolta e rimuovere le giacenze di rifiuti attorno ainelle aree in cui persistono fenomeni di abbandono abusivo. Anche nella giornata di oggi Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, sta mettendo in campo il massimo sforzo con interventi mirati di pulizia e sanificazione in tutti i quadranti cittadini. Tecnici e preposti aziendali stanno proseguendo senza sosta l’opera di monitoraggio sul territorio. Nelle ultime ore lesi sono concentrate, tra gli altri, in piazza del Campidano, via Maes, via Pitre’ (II municipio), via Fabbri, via Jemolo, via Tamassia (IV municipio), via del Pigneto (V municipio), via Baccarini, via De Chirico, via Morandi, piazza Zama, via Licia, via Satrico (VII municipio), viale degli Eroi di Cefalonia, via dei Caduti nella ...

