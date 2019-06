Tiro con l’arco | European Games 2019 | RAGAZZE D’ORO! Tatiana Andreoli e Lucilla Boari | è

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Tatiana Andreoli nei quarti dell’arco! Italia d’assalto con Tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.38 ARCO – Terzo quarto di finale: Busknjerg (Den)-Stepanova (Rus) 2-2 8.37 tiro A SEGNO – Varricchio risale leggermente la china nella seconda fase di qualificazione della pistola 25 metri e si colloca al 14mo posto ma non basta per la finale 8.35 tiro A VOLO – Prima serie di piattelli perfetta per Diana Bacosi che chiude in testa, ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Italia d’assalto con arco - Tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, sesta giornata di gare per questa competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia). Entriamo nella seconda parte della kermesse, siamo ormai nel vivo della manifestazione si preannuncia una giornata particolarmente intensa e spettacolare con tanti ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

European Games di Minsk – Tiro con l’Arco - Andreoli e Boari agli ottavi dell’individuale femminile : La prima giornata di scontri individuali femminili dei Giochi Europei di Minsk promuove a pieni voti Tatiana Andreoli e Lucilla Boari che volano agli ottavi di finale Due azzurre dell’Arco olimpico avanzano nel tabellone della gara individuale ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia sono Lucilla Boari e Tatiana Andreoli ad accedere agli ottavi, proprio come ieri avevano fatto al maschile Mauro Nespoli e David Pasqualucci. Fuori ai ...

Giochi Europei di Minsk – Tiro con l’Arco - Nespoli e Pasqualucci qualificati agli ottavi di finale : E’ iniziata la gara dell’arco olimpico individuale maschile, Nespoli e Pasqualucci staccano il pass per gli ottavi di finale Ai Giochi Europei di Minsk è iniziata la gara dell’Arco olimpico individuale maschile. Mauro Nespoli e David Pasqualucci accedono agli ottavi di finale. Galiazzo si ferma ai 16esimi. Domanitocca alle donne con i primi due turni eliminatori. Dopo l’oro conquistato ieri dal mixed team Nespoli-Boari con pass ...

Tiro a volo - European Games 2019 : l’Italia si qualifica con Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini alla finale del Mixed Team di Trap : Delude di rado il Tiro a segno italiano, che ai Giochi Europei di Minsk continua a fare incetta di buoni risultati. Nella finale di Mixed Team del Trap infatti vi saranno due coppie azzurre ai nastri di partenza: sia Jessica Rossi-Giovanni Pellielo sia Silvana Stanco-Valerio Grazini hanno infatti ottenuto il pass per la gara alle medaglie, che inizierà alle ore 14.45 italiane. Rompendo 138/150 piattelli a disposizione Rossi e Pellielo si sono ...

EUROPEAN GAMES MINSK 2019/ Nespoli ai quarti nel Tiro con l'arco - eliminato Galiazzo : EUROPEAN GAMES 2019: il programma, le finali e gli azzurri protagonisti a MINSK oggi lunedi 24 giugno 2019, nella quarta giornata di competizioni.

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Sergio Pagni eliminato agli ottavi nel compound : Giornata negativa per gli azzurri nel compound del Tiro con l’arco agli European Games di Minsk (Bielorussia). Se nell’arco olimpico oggi è arrivata la splendida medaglia d’oro di Lucilla Boari e Mauro Nespoli nel mixed team, nel compound invece i nostri portacolori non sono stati fortunati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal mixed team dove Marcella Tonioli e Sergio Pagni si fermano ai quarti, sconfitti 150-135 dalla ...

Giochi Europei di Minsk – L’Italia del Tiro con l’arco si tinge… d’oro! Nespoli e Boari si aggiudicano il mixed team : Salgono a due le medaglie azzurre ai Giochi Europei di Minsk. Dopo il bronzo di ieri degli uomini arriva l’oro mixed team, ancora nell’arco olimpico, grazie a Mauro Nespoli e Lucilla Boari. Il successo vale il pass per Tokyo 2020 al femminile Lucilla Boari e Mauro Nespoli centrano il bersaglio grosso ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia il mixed team delL’Italia vince l’oro battendo in finale la Gran Bretagna (Folkard-Huston) 5-1. Il ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : APOTEOSI ITALIA! Lucilla Boari e Mauro Nespoli trionfano nella gara mista! : Lucilla Boari e Mauro Nespoli trionfano nel mixed team dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). La coppia azzurra si è resa protagonista di un torneo eccezionale, che ha permesso all’Italia di conquistare il pass di qualificazione femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un grande risultato per il nostro movimento, che dopo il bronzo dei Mondiali (con Vanessa Landi al posto di Boari) si conferma ulteriormente ai vertici in ...