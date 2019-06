Tennis | Wimbledon 2019 | definite le 32 teste di serie dei tabelloni di singolare | Fognini

Tennis : Marcos Baghdatis giocherà a Wimbledon il suo ultimo torneo. Concessa una wild card al cipriota : La corsa di Marcos Baghdatis nel Tennis si conclude a Wimbledon. Gli organizzatori del terzo Slam dell’anno hanno deciso di concedere una wild card al Tennista cipriota per quello che sarà il suo ultimo torneo a livello professionistico, come da egli stesso annunciato sui propri social. Il nome di Baghdatis è associato a una carriera che, soprattutto nella sua fase iniziale, è stata di primissimo livello: nel 2006 l’allora ventenne ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer vince il torneo per la decima volta - batte Goffin ed è seconda testa di serie a Wimbledon : Roger Federer fa 102. Tanti sono i tornei da lui vinti in carriera: lo svizzero si impone per la decima volta nella sua casa Tennistica putativa, quella di Halle, in Germania. L’ATP 500 della città sassone è suo dopo la vittoria in finale sul belga David Goffin, sconfitto per 7-6(2) 6-1. Il principale effetto del match odierno riguarda Wimbledon: Federer, infatti, sarà testa di serie numero 2 ai Championships, per effetto ...

Tennis - Matteo Berrettini si cancella dall’ATP Eastbourne : risparmia energie in vista di Wimbledon : Matteo Berrettini si è cancellato dal Torneo ATP 250 di Eastbourne che incomincerà lunedì 24 giugno. L’azzurro, reduce dal trionfo di Stoccarda e qualificato alla semifinale del Torneo di Halle in programma domani, ha deciso di dare forfait per preservare la propria forma fisica in vista di Wimbledon. Il 23enne sta disputando un’ottima stagione sull’erba e sicuramente vorrà essere protagonista nello Slam londinese. Rinuncia ...

Tennis – Djokovic si ferma - il serbo rientrerà a Wimbledon : “ho deciso di rinunciare ai tornei in erba” : Djokovic salta i tornei sull’erba: il Tennista serbo torna in campo a Wimbledon, l’annuncio Importante annuncio da parte di Novak Djokovic: dopo la stagione in terra, il Tennista serbo ha deciso di prendersi una pausa e di non disputare alcun torneo sull’erba in preparazione a Wimbledon. Djokovic, comunque, sarà presente al terzo Slam stagionale, ma ci arriverà senza aver disputato manco un match su questa ...

Tennis – Thiem tende la mano a Serena Williams : “per fare pace possiamo giocare in doppio Wimbledon o US Open” : Dominic Thiem tende la mano a Serena Williams dopo lo screzio avvenuto al Roland Garros: il Tennista austriaco propone un doppio misto di ‘riappacificazione’ Dominic Thiem è stato uno dei grandi protagonisti di questo Roland Garros sia in campo che fuori. Se infatti sul rettangolo di gioco Thiem si è arreso solo Rafa Nadal in finale, fuori dal campo il Tennista austriaco ha dovuto farsi da parte solo a… Serena Williams. ...

Tennis - Matteo Berrettini sogna in grande : “voglio Wimbledon e gli Internazionali” : Matteo Berrettini si sta affacciando da poco nella top 50 del ranking mondiale, ma già pensa a ciò che potrà vincere in carriera “Spero di essere la mina vagante, ho sicuramente una spinta in più rispetto agli altri. Sono di Roma e sono l’unico romano presente. Vincere al Foro Italico sarebbe il sogno più grande insieme al trionfo di Wimbledon: sono i due trofei ai quali ambisco di più“. Lo dice Matteo Berrettini a pochi ...

Tennis - diritti tv : accordo tra Sky e Sportcast. SuperTennis perde 7 tornei ma trasmetterà le qualificazioni di Wimbledon : Novità importanti in materia di diritti televisivi per quanto riguarda il Tennis. Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv Super Tennis, hanno infatti trovato un accordo riguardo ai contenuti per il biennio 2019-2020: le due piattaforme si sono scambiate i diritti di trasmissione di alcuni dettagli. Sportcast ha ceduto a Sky alcuni eventi importanti come gli ATP 500 di Queen’s, di Tokyo e di Vienna ...

Tennis - crescono i premi di Wimbledon : 2 - 7 milioni per chi vince il torneo : Wimbledon, il più importante torneo di Tennis al mondo, diventa ancora più ricco. La prossima edizione, che si giocherà all’All England Croquet Club dall’1 al 14 luglio, vedrà infatti il montepremi crescere di quasi il 12%, a circa 44 milioni di euro, pari a circa 49 milioni di dollari (+11,8% rispetto allo scorso anno). Nel […] L'articolo Tennis, crescono i premi di Wimbledon: 2,7 milioni per chi vince il torneo è stato ...

