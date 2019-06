Salvimaio depotenzia Conte e Tria L' Ue iper-scettica Focus sul 2020

affaritaliani

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Le continue bordate di Matteo Salvini e, in parte, di Luigi Di Maio contro l’Europa sulla flat tax che per i vicepremier può essere fatta anche in deficit stannondo il premier Giuseppenella complessa trattativa con Bruxelles Segui su affaritaliani.it

andreadeugeni : Procedura #Ue, Salvini e Di Maio depotenziano Conte e Tria. Bruxelles iper-scettica sul rispetto del patto di stabi… - Affaritaliani : Ue, Salvimaio depotenzia Conte e Tria. Bruxelles iper-scettica. Focus sul 2020 -