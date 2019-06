Navigator | ecco i nomi dei tremila che hanno vinto il concorso

Donna - meridionale - laurea in giurisprudenza. Ecco l'identikit del candidato Navigator : Donne del sud, laureate in giurisprudenza, tra i 30 e i 40 anni. I candidati medi per la selezione dei 2.980 Navigator, che si svolgeranno alla Fiera di Roma dal 18 al 20 giugno, rispondono a questa identikit. Il monitoraggio delle candidature effettuato da Anpal Servizi, parla di 53.907 ammessi. Il 73% degli ammessi è di genere femminile e per lo più proviene dal sud del Paese. Il 31% è laureato in giurisprudenza. Le ...