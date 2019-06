Di Maio | Su Tav e Olimpiadi tutti contro M5s | Sui social prima la

Di Maio : "Tav e Olimpiadi - tutti contro il M5S" : Luigi Di Maio non ci sta e con un post su Facebook rispedisce al mittente le critiche che stanno piovendo in queste ore sul Movimento 5 Stelle e in particolare su alcuni dei suoi amministratori locali. L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali a Milano-Cortina ha sostanzialmente ridato fiato a chi fin qui ha bollato i pentastellati come il “partito del no” a qualunque tipo di evento che possa migliorare l’immagine dell’Italia a livello ...

Luigi Di Maio : "Tav e Olimpiadi : è il partito del cemento contro M5s". Di Battista : "Concordo al 100%" : “Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale - continua -: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro ...

Matteo Salvini replica al M5s : "Tav? A me piacciono i treni che corrono" - zero margini a Di Maio : Tira dritto anche sulla Tav, Matteo Salvini, che ai grillini non fa alcuno sconto. "La Tav leggera? Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono", ha tagliato corto il ministro dell'Interno. E ancora: "C'è un progetto in itinere, spero che la lezione d

Ex Ilva - il tavolo permanente a Taranto con Di Maio e i ministri del M5s : la diretta : In corso il tavolo permanente nella Prefettura di Taranto tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e i ministri del M5s, sul rilancio della città e la gestione del dopo Ilva. L'articolo Ex Ilva, il tavolo permanente a Taranto con Di Maio e i ministri del M5s: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alla vigilia del tavolo per Taranto - Di Maio insiste sul piano per il Sud : Il Movimento 5 Stelle torna al Sud nei giorni in cui Matteo Salvini parla di Autonomia differenziata per le regioni del Nord. Luigi Di Maio si tiene aperte tutte le strade, anche quella di un ritorno alle urne se Matteo Salvini dovesse far cadere il governo. Quindi il capo M5s riprende i vecchi temi, come quello del piano per il Sud sottolineando però, per non lasciare all’alleato alcun alibi, di non essere contrario ...

Whirlpool - Di Maio dopo il tavolo al Mise : “No a chiusura a Napoli è presupposto per il dialogo. Ora mi aspetto soluzioni” : L’annuncio di Whirlpool di non voler chiudere e nemmeno disimpegnarsi sul sito di Napoli “è il presupposto per ricominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima”. Il vicepremier Luigi Di Maio parla così ai lavoratori presenti sotto il ministero dello Sviluppo economico al termine del tavolo di crisi cono i vertici aziendali, i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm e alcuni ...

Governo - due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini : sul tavolo la trattativa con Ue - la riforma fiscale e il salario minimo : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

Governo - vertice Conte - Salvini - Di Maio : i dossier caldi sul tavolo e la procedura d’infrazione : Analizzando l'esito delle urne è Matteo Salvini a non immagina conseguenze dirette sulla vita dell'esecutivo. Tuttavia, per definire i prossimi passi nei dossier lasciati in sospeso - dalla flat tax alla Tav fino al salario minimo –, complice lo stallo da campagna elettorale, in serata è andato in scena il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - nomine in Ue e ipotesi rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

M5s - pranzo tra Di Maio e Beppe Grillo : sul tavolo il tema della riorganizzazione : Un pranzo a Bibbona, comune a sud di Cecina, nel Livornese. Così Luigi Di Maio e Beppe Grillo si sono rivisti, per discutere insieme sulla riorganizzazione del Movimento 5 stelle. Fonti interne al M5s riferiscono qual è il pensiero del vicepremier: “Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l’unica speranza in questo Paese”. Il crollo alle Europee ha riportato d’attualità un tema che Di Maio ...

Whirlpool - Calenda : “Di Maio non va ai tavoli di crisi - ha tolto una persona valida e ha messo un incapace - Sorial del M5s” : “I tavoli di crisi sono fuori controllo, Di Maio arrogantemente ha tolto una persona che sapeva fare quel lavoro molto bene e ci ha messo un incapace, Giorgio Sorial del M5s, che non è stato eletto“. Così l’europarlamentare di Siamo Europei-Pd, Carlo Calenda, ospite di 24 Mattino (Radio24), risponde a una domanda di Oscar Giannino in merito alle chiusure di Mercatone Uno e Whirlpool. L’ex ministro dello Sviluppo Economico ...

Luigi Di Maio - indiscreto Tav : pronto a far saltare la testa di Danilo Toninelli per salvarsi : Dopo il colpo basso subito alle elezioni Europee, il M5s rischia di restare travolto quando Matteo Salvini passerà all'incasso, pretendendo che il cantiere della Tav Torino-Lione vada avanti senza altre perdite di tempo. Con gli equilibri ribaltati dalle urne, per i grillini è ormai impossibile ferm