Chiara Ferragni in intimo su Instagram Ecco cosa ha risposto agli haters

Fedez si fa biondo! Ecco la reazione di Chiara Ferragni : Fedez cambia look e si fa biondo, scatenando la reazione dei follower, ma soprattutto di Chiara Ferragni. Il rapper ancora una volta ha colpito nel segno, pubblicando su Instagram un post che ha collezionato quasi 700 mila Like. Nella foto Fedez sorride, mostrando il suo nuovo look: capelli biondi ossigenati. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi” ha scritto nella didascalia.-- Lo scatto ha scatenato l’ironia dei follower, ...

Quanto guadagna davvero Chiara Ferragni facendo l’influencer? : Tanti follower, ma quanti soldi? Chiara Ferragni è l’influencer numero uno al mondo, volto di campagne pubblicitarie nei cinque continenti e donna capace di raccogliere a strascico mi piace sui social. Si è inventata dal nulla un mestiere e ha raggiunto la fama cavalcando con abilità internet: è la figlia del secolo. Dietro a una foto scattata alla perfezione e postata con la giusta didascalia c’è un lavoro maniacale e un discreto ...

Chiara Ferragni insulta alla fessa che la insulta : "Muccolona idiota?" - una replica monumentale : Soliti idioti sempre in azione. Questa volta la vittima dell'odio-social è Chiara Ferragni, la quale si trova ad Amsterdam per presentare la sua nuova capsule di make-up, realizzata in collaborazione con Lancome. La moglie di Fedez, dunque, ha postato sui social una serie di fotografie che la ritrae

Fedez chiede il test del DNA a Chiara Ferragni per Leone : lo scherzo social : “Inizio ad avere dei dubbi. Voglio la prova del DNA, Chiara“: così Fedez ha scherzato via Instagram con la moglie Chiara Ferragni in merito al fatto che, a suo dire, il piccolo Leone, il loro bimbo di poco più di un anno, non somiglia per niente al rapper milanese quando aveva la sua stessa età, come mostrano le Storie pubblicate dallo stesso Fedez, in cui l’artista ha condiviso con i suoi fan un paio di scatti che lo ...

Che schifo - segnalateli! Chiara Ferragni - Fedez e Leone mostrano i piedi : Uno degli argomenti più hot quando si parla Chiara Ferragni sono i suoi piedi, protagonisti dell’ultima foto condivisa da Fedez. I fan danno libero sfogo alla loro fantasia con commenti pungenti.--Fedez condivide la gioia di essere finalmente diventato papà pubblicando su Instagram l’ennesimo scatto di famiglia che ha raggiunto in poco tempo più di 700mila like e collezionato oltre 6mila commenti. Nello scatto in questione, i piedi ...