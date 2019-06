Valtellina | Alto Adige | Verona Saranno i Giochi del Nord Est

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Lucia Galli Non solo Milano e Cortina: lo sci sarà anche a Sondrio. Il ghiaccio va sulla pista di Trento. E finale all'Arena San Giovanni ha fatto un miracolo che tutti, nel cuore, si aspettavano: non c'è il due senza il tre e, dopo Cortina '56 e Torino '06, il 2026 è un numero da sogno che va oltre la cabala. Ora ci sono sette anni per prepararsi ai nuovi. Li chiamano Milano-Cortina, ma in realtàdiffusi in almeno 5 località, come i cerchi olimpici. Oltre al capoluogo lombardo e alla perla veneta delle Dolomiti, questianche idellae di una bella fetta die Trentino, con buona pace del Piemonte che, pochi giorni fa, ha rilanciato la sua disponibilità, per voce del neo governatore Alberto Cirio. No grazie, facciamo da soli. O meglio tutti insieme fra chi ci ha davvero creduto. Ora il Belpaese ha davvero ...

LadyCignala : RT @9Minis: @turista_percaso @Giulia_B Si gareggia anche in Val di Fiemme, Alto Adige e Valtellina questo tuit lo lascio per dare contesto… - 9Minis : @turista_percaso @Giulia_B Si gareggia anche in Val di Fiemme, Alto Adige e Valtellina questo tuit lo lascio per da… - maxrinaldi70 : Valtellina dall’alto -