UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 26 giugno 2019

tvsoap

(Di martedì 25 giugno 2019)5283 di Unalin onda26: Marina (Nina Soldano) non sta benissimo: frustrata a livello professionale per via di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e provata dalla prolungata assenza di Elena (Valentina Pace) e Alice (Fabiola Balestriere), l’imprenditrice vive un momento di estrema fragilità… Nonostante l’iniziale ottima impressione avuta da Serena (Miriam Candurro), Leonardo Arena (Erik Tonelli) rivela un lato della sua vita piuttosto oscuro… Giunti in Italia, i genitori di Nadia (Magdalena Grochowska) rispolverano le antiche ruggini con Renato Poggi (Marzio Honorato)… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unal, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle ...

sole24ore : Le compagnie aeree al top: Qatar Airwyas per il quinto anno sempre in vetta. Alitalia al 72° posto - Il Sole 24 ORE… - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni 25 giugno 2019: Serena vive un incubo in mezzo al mare - MeriNigro : #upas #upasofficial #UPASLive #upas_rai #spoiler #SpoilerAlert Chi sarà? -