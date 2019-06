Tennis | ATP 250 Antalya 2019 | Lorenzo Sonego va e sfiderà Adrian Mannarino Avanti Jordan

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Si sono giocati oggi alcuni secondi turni dell’ATP 250 di, in Turchia, ultimo appuntamento, assieme a Eastbourne, prima del trasferimento generale a Wimbledon. La notizia principale, per i colori italiani, riguarda il successo in rimonta disull’indiano Prajnesh Gunneswaran per 6-7(3) 6-0 7-5; per i suoi primi quarti di finale fuori dalla terra rossa l’appuntamento è con il francese, vincitore in due ore contro l’iberico Roberto Carballes Baena per 3-6 6-1 7-5. Negli altri match odierni, c’è da segnalare la nuova battaglia sostenuta dal turco Altug Celikbilek, che dopo aver eliminato Ernests Gulbis crea seri problemi al bosniaco Damir Dzumhur, che riesce a prevalere per 6-3 4-6 6-3 sfruttando in particolar modo i 12 doppi falli da parte del suo avversario. Dzumhur sarà, nei quarti, l’avversario ...

