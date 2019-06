Temptation Island 2019 | le parole di Jessica Battistello dopo la proposta di matrimonio

Temptation Island : Katia Fanelli Prima e Dopo - La Metamorfosi Grazie ai Ritocchi! : Un cambiamento radicale nel look per Katia Fanelli, la nuova eroina di Temptation Island 2019. Ciglia finte, Capelli platinati e labbra rifatte, per una Metamorfosi che l’ha portata da Rimini fino alle luci della ribalta. Ecco Katia Fanelli Prima e Dopo i Ritocchi! Senza ombra di dubbio Katia Fanelli si è dimostrata la vera protagonista della Prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Programma di canale 5 che ha riaperto i ...

Temptation Island - indiscrezione : chi ci lavora dietro le quinte - macchina mostruosa per Canale 5 : Il montaggio, i testi, la scelta del cast, le musiche azzeccatissime, le tresche. Temptation Island è un programma leggero ma il lavoro che c'è dietro le quinte è mostruoso. E il risultato si vede eccome. Su Twitter viene sottolineata la mole degli autori nella trasmissione prodotta da Maria De Fili

Temptation Island : una delle fidanzate - Katia Fanelli - irriconoscibile dopo i ritocchini. Guarda le Foto del ‘prima’ : Diciamolo chiaramente, Katia Fanelli è stata la vera protagonista della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Da quando ha voluto ammirare da vicino gli addominali dei tentatori, fino ai suoi ‘Fotonici’ random,... L'articolo Temptation Island: una delle fidanzate, Katia Fanelli, irriconoscibile dopo i ritocchini. Guarda le Foto del ‘prima’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island - Mennoia frecciatina alla d'Urso : 'Dilungarsi su dati auditel è volgare' : Nel prime time di ieri, Temptation Island ha aperto i battenti. Il reality dedicato all'amore condotto da Filippo Bisciglia è partito davvero col botto in termini di ascolti. Dopo la divulgazione dei risultati, Raffaella Mennoia ha commentato lo straordinario successo siglato. Nel farlo però la storica autrice Mediaset, avrebbe lanciato velatamente una frecciatina a Barbara d'Urso. Il programma cult dell'estate di Canale 5, durante la messa in ...

Temptation Island : Raffella Mennoia frecciata a Barbara D'Urso sugli ascolti : "Sono usciti i dati di ascolto, grazie! Non sto qui a dilungarmi su numeri, cose…. perché le trovo veramente spiacevoli e volgari", le parole dell'autrice del docu-reality dopo la messa in onda della prima puntata.

Temptation Island - Raffaella Mennoia : frecciatina a Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: la Mennoia dopo il successo di Temptation Island le lancia una frecciata? Ieri è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, ed è stato un trionfo. Difatti è stato il debutto più alto in share, segnando oltre il 22% di share. E ovviamente poco fa l’autrice del reality, Raffaella Mennoia, ha colto la palla al balzo per ringraziare tutti sui social, asserendo: “Sono usciti i dati di ascolto, grazie! Non ...

Temptation Island - Jessica prima di annullare le nozze : 'L'uomo della mia vita' (FOTO) : Jessica e Andrea sono stati, sicuramente, la coppia più discussa della prima puntata di Temptation Island. I due ragazzi, infatti, hanno destato scalpore sin dal primo momento poiché sono reduci da un matrimonio annullato. Dopo aver preparato tutto, lei ha deciso di fare un inaspettato passo indietro non essendo più convinta dei sentimenti nutriti per il suo fidanzato. In seguito a tale decisione, i due hanno deciso di prendere parte al reality ...

Temptation Island - choc in diretta per le facce di Ilaria : "Sembra l'Anticristo" - perché urla di dolore : "Non fatela piangere se no diventa l'esorcista". "Sembra una stitica che va in bagno dopo una settimana". Le facce di Ilaria di Temptation Island sono diventate virali. Una delle fidanzate dello show delle corna, quella in coppia con Massimo, è scoppiata in un pianto a dirotto con espressioni faccia

Temptation Island - Andrea umiliato dalla fidanzata Jessica : “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc” : La coppia formata da Jessica e Andrea si è affermata come protagonista della prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. I due avrebbero dovuto sposarsi in questi giorni ma, non convinti, hanno deciso invece di mettersi alla prova partecipando al reality di Canale 5, come spiegato dal conduttore Filippo Bisciglia. Una volta sull’isola però, i due non sono apparsi affatto affiatati, anzi, Jessica ha fatto una rivelazione molto ...

Temptation Island - ascolti clamorosi oltre il 22%. Bisciglia e De Filippi partono con il botto : Il trash che piace. Corna ben confezionate, montaggio e racconto costruiti alla perfezione. E' tornato il reality di culto Temptation Island, la trasmissione prodotta da Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia sulle coppie che si mettono alla prova. Su Canale 5 la trasmissione ha conquistat

Nunzia lascia Arcangelo? Anticipazioni seconda puntata Temptation Island : Durante la seconda puntata del docu-reality, i telespettatori avranno modo di vedere il primo falò di confronto. I protagonisti saranno Nunzia e Arcangelo: la giovane lascerà il suo fidanzato? E' andata in onda, ieri lunedì 24 giugno, la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island: le sei coppie di fidanzati hanno già appassionato i telespettatori di Canale 5, che pian piano stanno imparando a conoscere i protagonisti del ...

La Paris Hilton dei poveri! Katia Fanelli piange perché non sente la mancanza del fidanzato a Temptation Island : La fidanzata "fotonica" di "Temptation Island 6", Katia Fanelli, può dirsi una delle protagoniste più criticate del docu-reality sui tradimenti. "La Paris Hilton dei poveri!", si legge tra i commenti. Lo scorso lunedì 24 giugno, è partita la nuova edizione di Temptation Island, il programma sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha visto le coppie di fidanzati presentarsi al ...

Temptation Island - finisce a lacrime e insulti : "Schifo - vada affanc***". Jessica e Andrea si mollano subito? : Prima puntata di Temptation Island e prima coppia scoppiata. finisce malissimo l'avventura di Jessica e Andrea in tv e nella vita reale. I due ragazzi dovevano sposarsi il 9 giugno scorso ma hanno scelto di rinviare le nozze e risolvere qualche "problemino" davanti a Filippo Bisciglia e le telecamer