Sean Penn ingaggia i figli per il suo prossimo film | quando il cinema diventa un affare

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Marina Lanzone Dylan e Hoppersaranno nel cast di Flag Day. Ma questo non è il primo caso a Hollywood: anche Ryan O’Neil, Will Smith, Angelina Jolie e molti altri hanno recitato con i loroper il suo nuovocome regista, Flag Day, è andato sul sicuro: nel cast ci sono anche i suoiDylan e Hopper. Questa è la prima volta che il premio Oscar recita con suaa, mentre ha già diretto nel 2016 Hopper nel"Il tuo ultimo sguardo". Ad Hollywood questa non è una novità: spesso iluna questione di famiglia. I casi padre-o/a celebrinon è stato il primo attore “nepotista”. Tra i primi famosi per aver condiviso il set ci sono senza dubbio Ryan O’Neil e suaa Tatum. All’età di undici anni la bambina prodigio vinse per la sua interpretazione in "Paper Moon" il premio Oscar alla miglior attrice non protagonista, il ...

CeccarelliL_ : Stasera la commedia “avventurosa” con Ben Stiller e Sean Penn - IOdonna : Sean Penn fa recitare i suoi figli nel suo nuovo film. Tutte le star 'accusate' di nepotismo - SarioMauro : @GiorgiaMeloni Aspetta un po' Sta arrivando la troupe dei pirati dei caraibi con sean penn hanno detto che li porta… -