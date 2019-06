Sea Watch | la mappa della vergogna | cosa fa pur di non allontanarsi dall' Italia

SALVINI VS Sea Watch "NON SBARCANO NEANCHE A NATALE"/ Appello migranti "una prigione" : Sea WATCH 3, SALVINI 'per me SBARCANO a Natale': capitana Carola Rackete 'forzo il blocco e porto i migranti a Lampedusa'. Atteso verdetto Corte Strasburgo

Migranti : Sea Watch 3 - presidio di solidarietà davanti Cattedrale Palermo : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - presidio di solidarietà per la Sea Watch 3 questa sera, dalle 21, davanti al sagrato della Cattedrale di Palermo. All'iniziativa hanno finora aderito Legambiente Sicilia, Mediterraneo Antirazzista, Forum Antirazzista, Laici Comboniani Palermo, Emmaus Palermo, Cobas Ant

Sea Watch - i migranti a bordo da 13 giorni : esausti. Salvini senza pietà “possono stare fino a Natale” : Da 13 giorni la Sea Watch è ferma in mare, i migranti sono esausti ma Salvini senza pietà: “Possono stare fino a Natale o Capodanno” Nel pomeriggio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dovrà prendere una decisione sulla Sea Watch. Dovrà decidere se siano necessarie “misure provvisorie” che sospendano la direttivafirmata da Salvini, Toninelli e Tria che vieta l’entrata dell’imbarcazione nelle acque territoriali italiane, permettendo ...

Dalla Sea Watch : aiuto - siamo in prigione Salvini : "Non sbarcano neanche a Natale" : La nave, ferma al largo di Lampedusa, ha il divieto di sbarcare in Italia. A bordo la situazione è drammatica: "siamo tutti stanchi, esausti"

Sea Watch - Laura Boldrini in campo : "Ho sollecitato Berlino". Aiuto involontario a Salvini : complotto europeo? : A risolvere il caso Sea Watch ci pensa Laura Boldrini. O perlomeno ci prova, e non è detto che la situazione, già ingarbugliata, non possa aggravarsi. "Dopo 13 giorni passati al largo di Lampedusa a causa del divieto del governo italiano - spiega la deputata di LeU - non si può più ignorare la situa

Sea Watch - Salvini : “L’Italia non si fa dettare le scelte da una Ong che non rispetta le regole” : “L’Italia non si fa dettare scelte su immigrazione da Ong che non rispetta le regole”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto in conferenza stampa al Viminale al termine dell’incontro con i rappresentanti delle Associazioni dei gestori delle discoteche. Sea Watch, attesa per decisione Cedu. Salvini: “Possono stare fino a Natale”. ...

Sea Watch - Salvini : linea non cambia : 13.18 "Nel pomeriggio aspettiamo la sentenza della Corte europea diritti dell'uomo sul ricorso della Sea Watch, ma qualunque sarà la decisione di Strasburgo, la nostra linea non cambia. E' una nave olandese di una ong tedesca, il problema lo risolvano Berlino e Amsterdam". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "C'è il decreto Sicurezza bis che prevede per chi viola certe regole il sequestro della nave e una multa fino a 50 mila ...

Sea Watch - Salvini : “In 13 giorni poteva arrivare in Olanda - può stare lì fino a Natale” : Fra poche ore è attesa la decisione della Corte di Strasburgo sul ricorso presentato da Sea Watch. Salvini: "Aspettiamo con serenità la sentenza, ma qualunque sia la decisione il mio atteggiamento non cambia. Può arrivare anche la regina di Svezia, per quel che mi riguarda la Sea Watch è una nave illegale, pirata, abusiva, in Italia non arriva né a Natale, né a Capodanno".Continua a leggere

Sea Watch - Carola Rackete vs Salvini/ La capitana : "forzo blocco e sbarco i migranti" : Sea Watch 3, appello a Corte di Strasburgo: la capitana Carola Rackete sfida Salvini e l'Ue, 'forzo il blocco e porto i migranti a Lampedusa'

Lampedusa - emergenza migranti : la Sea Watch 3 vorrebbe forzare il blocco : Non c'è verso per i migranti di entrare nelle acque territoriali italiane, e per questo adesso la capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, ha preso la decisione finale, ovvero quella di provare a sfondare il blocco ed entrare in acque territoriali italiane, con tutte le conseguenze del caso. A renderlo noto è la stessa Ong, che ha riferito che ormai la situazione a bordo è insostenibile, e i migranti, così come tutto l'equipaggio, sembra come ...

Il cardinale tuona su Sea Watch 3 : "Atteggiamenti incomprensibili" : Giuseppe Aloisi Il cardinale Francesco Montenegro richiama l'intera Europa sul caso di Sea Watch 3. Vengono paventate pure la "via della prepotenza" e il "far west" Il cardinale Francesco Montenegro, incaricato ad Agrigento, ha parlato di "atteggiamenti incomprensibili" rispetto a quanto sta accadendo attorno all'imbarcazione Sea Watch 3, sulla quale sono presenti 42 migranti. La Chiesa cattolica, come di consueto, sta facendo ...

