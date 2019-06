Salvini | Migranti Sea Watch non sbarcano neanche a Natale CEDU ha respinto

Sea Watch - i migranti : "Non ce la facciamo più"<br>Salvini : "Non sbarcano manco a Natale" : Lo stallo della Sea Watch 3 a largo di Lampedusa continua ormai da 13 giorni e il governo italiano resta fermo sulla sua posizione mentre si attende una risposta da parte della Corte di Strasburgo. A bordo ci sono ancora 42 migranti fuggiti dalla Libia e in attesa di poter sbarcare in un porto sicuro, ma neanche la proposta della diocesi di Torino è servita a smuovere le acque.Oggi i migranti tratti in salvo dalla ong tedesca hanno lanciato ...

Sea Watch - i migranti a bordo da 13 giorni : esausti. Salvini senza pietà “possono stare fino a Natale” : Da 13 giorni la Sea Watch è ferma in mare, i migranti sono esausti ma Salvini senza pietà: “Possono stare fino a Natale o Capodanno” Nel pomeriggio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dovrà prendere una decisione sulla Sea Watch. Dovrà decidere se siano necessarie “misure provvisorie” che sospendano la direttivafirmata da Salvini, Toninelli e Tria che vieta l’entrata dell’imbarcazione nelle acque territoriali italiane, permettendo ...

Sea Watch - Salvini contro vescovi e sacerdoti : "Anziché dei migranti aiutiamo 42 italiani in difficoltà" : Matteo Salvini non accetta di farsi fare la morale dagli uomini di Chiesa in tema di migranti e ribadisce il suo "porti chiusi". Dopo aver attaccato l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, colpevole di essersi speso per accogliere i 42 migranti della Sea Watch in mare da due settimane - "senza oneri per lo Stato se questo può servire a risolvere il problema" - Salvini ieri sera ha seccamente replicato anche al Parrocco di Lampedusa Don ...

Sea Watch - la capitana tedesca Carola Rackete sfida Salvini : "Così entrerò a Lampedusa coi migranti" : "Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane con la Sea Watch e porto in salvo i migranti a Lampedusa". Carola Rackete, 31enne tedesca capitana dell'imbarcazione della ong olandese in lotta da giorni con Matteo Salvini e il governo italiano per far sbarcare 42 migranti a bordo della nave sceglie R

Salvini attacca l'Olanda sul caso Sea Watch : "Se accade qualcosa ai migranti sarà colpa vostra" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’attacco dell’Olanda sulla vicenda della nave Sea Watch, da giorni al largo di Lampedusa con una quarantina di persone soccorse, senza avere l’autorizzazione ad entrare in porto. Il ministro dell’Interno fa sapere di aver scritto al suo collega olandese:“Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando ...

Sea Watch da 11 giorni in mare - Salvini scrive all’Olanda : “Si sta disinteressando dei migranti” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini scrive all'Olanda: "Riterremo il governo olandese, e l'Unione Europea assente e lontana come sempre, responsabili di qualunque cosa accadrà alle donne e agli uomini a bordo della Sea Watch". Per i 42 migranti a bordo si tratta dell'undicesimo giorno in mare.Continua a leggere

Dalla Crimea ai vaccini - ai migranti : tutte le invasioni di campo di Salvini : «Entro luglio inviterò i sindacati al Viminale». L’invasione di campo o sconfinamento che dir si voglia di Matteo Salvini su un terreno, quello dei rapporti con i sindacati, <a...

Video su tratta di migranti - Salvini : “Meno scafisti - meno business - meno sbarchi” : "meno scafisti, meno business, meno partenze, meno sbarchi, porti chiusi”: con una serie di slogan il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta il Video diffuso dall'Agenzia Frontex nel quale si vede come operano i trafficanti di esseri umani nel mar Mediterraneo, mostrando il trasbordo da un peschereccio a un barchino di 81 migranti.Continua a leggere

Migranti : Salvini scrive a Conte - su Sea Wacht intervenga Olanda : Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei "porti chiusi" e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch3 batte bandiera olandese. Intanto, dopo i 45 Migranti approdati due giorni fa a Lampedusa, nella notte sono arrivate altre 81 persone. Tra loro 4 donne e 3 bambine. Le persone che hanno dichiarato di esser partite da Zuwara, ...