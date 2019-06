Pronostico DC United Vs Orlando City | Mls 27-06-19 e Analisi

Pronostico Atlanta United Vs Chicago Fire - Mls 02-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Atlanta United – Chicago Fire, Mls, 15^ Giornata, Domenica 2 Giugno 2019 ore 00.00Atlanta United / Chicago Fire / MLS / Analisi – Dopo la netta affermazione contro Minnesota, l’Atlanta United continua nella sua rincorsa alle primissime posizioni, ospitando domenica notte al Mercedes-Benz Stadium i Chicago Fire, capaci di fermare nell’ultimo turno la capolista del girone East di Mls, ovvero il DC ...

Pronostico Atlanta United Vs Minnesota - Mls 30-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Atlanta United – Minnesota, Mls, 14^ Giornata, Giovedì 30 Maggio 2019 ore 01.00Atlanta United / Minnesota / MLS / Analisi – Al Mercedens-Benz Stadium, si sfidano le quinte forze della Mls sia del girone Eastern, sia di quello Western, ovvero Atlanta United e Minnesota, con entrambe le squadre che vogliono mantenere la zona playoff con una vittoria.Come arrivano Atlanta United e Minnesota?Atlanta United / ...

Pronostico New England Revolution Vs DC United - Mls 26-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi New England Revolution – DC United, Mls, 13^ Giornata, Domenica 26 Maggio 2019 ore 01.30NEW England Revolution / DC United / MLS / Analisi – Al Gillette Stadium, la capolista DC United sarà ospite del New Revolution England nella gara valevole per il tredicesimo turno di Mls. Mentre gli ospiti provano ad allungare sulle inseguitrici, i padroni di casa che si ritrovano al penultimo posto in classifica, ad un ...

Pronostico St Mirren vs Dundee United - Championship Playoff 26-05-2019 e Info : Scottish Championship Playoff, finale di ritorno, analisi e Pronostico di St Mirren-Dundee United, domenica 26 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Il Dundee United vuole tornare al più presto in Premiership, dopo tre tentativi falliti e domenica avrà l’ennesima occasione per farlo, sfidando il Saint Mirren nella finale di ritorno dei Playoff di Championship. Giovedì le due squadre hanno impattato sullo 0-0 di fronte a ...

Pronostico Real Salt Lake Vs Atlanta United - Mls 25-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Real Salt Lake – Atlanta United, Mls, 13^ Giornata, Sabato 25 Maggio 2019 ore 03.00Real Salt Lake / Atlanta United / MLS / Analisi – Al Rio Tinto Stadium, il Real Salt Lake ospiterà una delle formazioni più forti del gruppo East, ovvero l’Atlanta United. I padroni di casa vogliono continuare il loro momento positivo, mentre gli ospiti non intendono perdere altro terreno nella Mls dopo l’ultima ...

Pronostico Dundee United vs St Mirren - Championship Playoff 23-05-2019 e Info : Scotland Championship Playoff, finale d’andata, analisi e Pronostico di Dundee United-St Mirren, giovedì 23 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Dundee United-St Mirren, in programma giovedì 23 maggio 2019. Il Dundee vuole tornare al più presto in Premiership dopo tre tentativi falliti e questa settimana avrà l’occasione per farlo, sfidando il Saint Mirren nella finale ...

Pronostico Leeds United Vs Derby County - Playoff Championship 15-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leeds United – Derby County, Championship, Semifinali Playoff, Ritorno, Mercoledì 15 Maggio 2019 ore 20.45Leeds United / Derby County / Championship / Analisi – All’Elland Road, il Leeds United, per continuare il suo sogno di tornare in Premier League dopo 15 anni di assenza, dovrà difendere l’1-0 dell’andata realizzato da Keemar Roofe, contro il Derby County, anch’esso desideroso di ...

Pronostico Manchester United Vs Cardiff - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Cardiff, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Manchester United / Cardiff / Premier League / Analisi – Domenica pomeriggio calerà il sipario sulla Premier League 2018/19, dove Manchester United e Cardiff chiuderanno all’Old Trafford la loro annata da dimenticare, con i Red Devils che non hanno centrato la qualificazione in Champions League, mentre i gallesi ...

Pronostico Huddersfield Vs Manchester United - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Huddersfield – Manchester United, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00Huddersfield / Manchester United / Premier League / Analisi – Le ultime speranze di Champions League per il Manchester United passano al John Smith’s Stadium, dove i Red Devils affronteranno l’Huddersfield, fanalino di coda con uno dei punteggi più bassi della storia della Premier League. ...