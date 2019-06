Gigi Di Biagio si dimetterà da allenatore della Nazionale di calcio under 21

Europei Under 21 calcio - Gigi Di Biagio : “Abbiamo una piccola speranza - restiamo fino all’ultimo. Il mio futuro? Aspettiamo” : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 agli Europei Under 21 ma la nostra Nazionale è a serio rischio eliminazione dalla rassegna continentale che si sta disputando proprio nel nostro Paese. Gli azzurrini, infatti, hanno chiuso il gruppo A al secondo posto alle spalle della Spagna e ora devono sperare in risultati favorevoli dagli altri gironi per risultare la migliore seconda e proseguire la propria avventura nel torneo. Situazione ...

Italia Under 21 - clamorosa decisione di Gigi Di Biagio : Zaniolo e Kean fuori rosa : clamorosa indiscrezione trapelata nelle ultime ore e riportata da “Il Romanista”. Gigi Di Biagio avrebbe deciso di escludere Kean e Zaniolo dalla sfida di questa sera contro il Belgio. Il centrocampista della Roma sarebbe stato comunque squalificato, dopo i due gialli collezionati nelle prime due partite. A destare scalpore sarebbe l’esclusione dell’attaccante della Juventus. Il motivo è un ritardo alla ...

Calcio - Europei Under 21 2019. Gigi Di Biagio : “Sembra di rivivere Italia ’90 - con la Polonia un ottavo di finale” : Dopo aver rotto il ghiaccio con la brillante vittoria per 3-1 contro la Spagna, per la Nazionale Italiana Under 21 si avvicina l’appuntamento con la seconda e potenzialmente decisiva sfida della fase a gironi del Campionato Europeo casalingo di categoria. Gli azzurrini si apprestano ad affrontare la Polonia domani sera alle ore 21.00 sempre allo stadio Dall’Ara di Bologna, che per l’occasione dovrebbe raggiungere il tutto ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Gigi Di Biagio : “Vogliamo sfatare il tabù Spagna - attaccheremo per fare gol. Meret titolare” : Vigilia rovente per l’Italia, domani sera (ore 21.00) gli azzurri scenderanno in campo a Bologna per affrontare la Spagna nel match che apre gli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale cercherà di incominciare col piede giusto, allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un vero e proprio scontro diretto che sarà già determinante nella corsa verso il primo posto nel girone che garantisce la qualificazione alle semifinali. Il CT Gigi ...

VIDEO Gigi Di Biagio : “L’Italia deve provare a vincere gli Europei Under 21”. Il CT carica l’ambiente : Gigi Di Biagio carica l’ambiente in vista dell’ormai imminente esordio dell’Italia agli Europei Under 21 di calcio 2019, il nostro CT guiderà gli azzurrini alla caccia del trofeo in casa e il morale sembra ai massimi livelli: “Dobbiamo cercare di vincere”. L’ex calciatore ha fatto il punto della situazione a nove giorni dal match contro la Spagna che aprirà la rassegna continentale di categoria, di seguito il ...