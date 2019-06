George Soros e altri miliardari americani vogliono essere tassati di più

wired

(Di martedì 25 giugno 2019)(foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images) Manca ancora un anno e mezzo alle presidenziali americane del 2020 e già si parla di quale dovrebbeil programma del nuovo inquilino della Casa Bianca. Un gruppo di, tra i quali spiccanoe il cofondatore di Facebook Chris Hughes, ha invitato tutti i candidati a imporre una tassa sui super ricchi come loro. “L’America ha l’obbligo morale, etico ed economico di tassarci di più”, si legge in una lettera aperta scritta dal potente gruppo. “Una tassa sulla ricchezza potrebbe aiutarci ad affrontare l’emergenza climatica, a migliorare l’economia, le condizioni di salute, creare nuove opportunità e rafforzare le nostre libertà democratiche. Introdurla è nell’interessa nella repubblica”. Secondo i 18 firmatari, questa misura risponde anche a un criterio di giustizia. Negli ...

