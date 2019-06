Game of Thrones | forse il prequel sarà girato anche in Italia

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) (foto: Wikipedia) Nelle scorse settimane sono iniziate le riprese della serie sequel diof: concluse lo scorso maggio le avventure di Westeros così come le abbiamo conosciute nell’ultimo decennio, ora ci si deve preparare ad andare indietro di migliaia di anni per scavare nelle storie delle origini. Ovviamente il progetto, che per ora porta il titolo ufficioso di Bloodmoon, è ancora avvolto nel più completo segretose iniziano a trapelare alcune indiscrezioni. Una di queste vorrebbe il diretto coinvolgimento dell’nelle riprese della serie. Secondo quanto riportato da Il Messaggero e da altre testate locali, infatti, pare che la produzione abbia scelto la provincia di Latina, più precisamente Gaeta, come una delle ambientazioni di alcune scene: in particolare sarebbe stata individuata come location per alcuni momenti la zona fra la Montagna Spaccata ...

