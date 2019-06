È morto George Rosenkranz | il padre della pillola

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Èa 102 anni, in California,, uno dei ‘padri’ anticoncezionale, il chimico che con due colleghi cambiò per sempre la storia del sistema riproduttivo.Ebreo ungherese scappato dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale,si rifugiò prima a Cuba e poi in Messico, dove entrò a lavorare come direttore delle ricerche per la Syntex, una casa farmaceutica. Qui il ricercatore mise in piedi un gruppo di studio che cominciò a lavorare nel campo degli ormoni.Da tempo gli scienziati sapevano che alti livelli di estrogeni e progesteroni inibivano l’ovulazione, ma sintetizzare quegli ormoni dagli animali era stata una procedura troppo costosa e, fino allora, irrealizzabile. Dopo lunghi esperimenti,e due colleghi, un rifugiato austriaco, Carl Djerassi, e uno studente, Luis ...

