Di Biagio lascia l' Under 21 | la mia esperienza finisce qui

Nazionale Under 21 - Gigi Di Biagio lascia : Doveva essere l’Europeo della consacrazione, è stato un fallimento completo. La nostra Nazionale Under 21 è fuori dalla competizione Made in Italy e San Marino (un ulteriore motivo per recriminare) dopo il pareggio per 0-0 tra Francia e Romania. Un risultato ampiamente prevedibile… Chiamalo, se vuoi, «biscottone» A inguaiare gli Azzurrini era stata la sconfitta contro i pari età della Polonia. Lo 0-1 ci era ...

Di Biagio lascia la Nazionale Under 21 : Gigi Di Biagio non è più l'allenatore della Nazionale Under 21. Ad annunciarlo, dopo l'esclusione dagli Europei, è stato lo stesso commissario tecnico in una conferenza stampa a Bologna. "Dal primo luglio non lo sarò più - ha detto - La mia esperienza con la Federazione è finita qui. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato un'occasione per crescere". Per quanto riguarda l'esclusione: "La colpa è nostra e basta, senza cercare ...

Italia Under 21 - Di Biagio lascia : “La mia esperienza finisce qui - non è stato un fallimento” : La notizia era nell’aria da giorni, ora è stata resa ufficiale dal diretto interessato: Gigi Di Biagio lascia la guida dell’Italia Under 21. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico in una conferenza stampa indetta all’Admiral Hotel di Zola Predosa, a Bologna: “Dal primo luglio non sarò più allenatore. La mia esperienza finisce qui. Ringrazio tutti, da Sacchi, Abete, a Viscidi, che mi ha dato l’opportunità di ...

Nazionale Under 21 - Di Biagio lascia : “dal primo luglio non sarò più il ct - ma guai a parlare di fallimento” : Il ct della Nazionale Under 21 ha sottolineato in conferenza stampa che lascerà il suo incarico a partire dal primo luglio Luigi Di Biagio non sarà più il ct della Nazionale Under 21 a partire dal primo luglio 2019, lo ha annunciato proprio l’allenatore italiano nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Admiral Hotel di Zola Predosa. LaPresse/Alfredo Falcone La mancata qualificazione alle semifinali ...