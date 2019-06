Conflitto interessi | ecco le proposte | nel ddl M5s sanzioni fino a 1 milione

Di Maio accelera su salario minimo e Conflitto d'interessi : Mentre Matteo Salvini da Washington insiste sulla Flat tax e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Parigi, rivendica la necessità di un apporto critico dell'Italia alla Ue, il capo politico del Movimento 5 stelle e viceministro, Luigi di Maio, da Roma, rilancia sul salario minimo, annuncia nella legge di Bilancio il taglio del cuneo fiscale e avverte: il Dl dignità non si cambia. Ed ancora: la legge sul conflitto di interessi ...

Di Maio riunisce i ministri a Palazzo Chigi : “Nostre priorità sono Conflitto interessi - salario minimo e taglio tasse” : È in corso a Palazzo Chigi una riunione del vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio con i ministri 5 stelle. A Palazzo Chigi sono arrivati, tra gli altri i ministri Alfonso Bonafede, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Al centro dell’incontro ci sono le priorità dell’esecutivo secondo i grillini: innanzitutto il conflitto di interessi, poi le misure sul salario minino e il taglio della pressione fiscale. ...

PiazzaPulita - la resa di Paolo Gentiloni sul Pd : "Il nostro Conflitto d'interessi" - sinistra inutile : Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ecco l'ex premier Paolo Gentiloni, presidente del Pd. E proprio di Pd e governo, Gentiloni, parla: "Se l'esecutivo gialloverde durerà? C'è un conflitto d'interessi del Pd, cioè avere tempo, e l'interesse del Paese che ha bisogno di tornare a votare i

Conflitto d’interessi - Cantone : “Serve legge”. E Bonafede : “Per la Lega non è priorità? C’è nel contratto di governo” : “Serve una normativa di sistema sul Conflitto d’interessi, più volte annunciata in questi anni”. A rivendicarlo, il numero uno dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, nel corso della relazione annuale dell’Anac. “Allo stato, infatti, le armi per sterilizzare i conflitti di interesse sono decisamente spuntate; in tante occasioni sono state segnalate possibili (e gravi) situazioni di conflitti di interesse ...

Cantone : “Giudizio sospeso sullo Sblocca cantieri. I whistleblowers? Aumentano”. Poi invito per legge su Conflitto d’interessi : Il giudizio sul decreto Sbloccantieri resta sospeso, anche se non mancano le annotazioni. E poi il plauso per la legge sul whistleblowing, dopo la quale sono aumentati i casi di segnalazione, e l’invito a regolare il conflitto d’interessi. Nella sua ultima relazione da numero uno dell’Anac, Raffaele Cantone traccia un profondo bilancio partendo dal provvedimento che Lega e M5s si avviano ad approvare alla Camera dopo l’ok ...

Sanità : Lorefice - 'da Nesci nessun Conflitto interessi ma maturità' : Roma, 30 mag. (AdnKronos) - “Vogliamo tranquillizzare tutti, anche chi fa finta di non capire, che le dimissioni della nostra Dalila Nesci da relatrice del Dl Calabria non sono affatto avvenute per ‘conflitto di interessi’, come è stato riportato. Al contrario la sua scelta ha un solo scopo: quello

Dl Calabria - la deputata Nesci (M5s) si dimette da relatrice dopo accusa di Conflitto di interessi : “Sempre corretta” : Dalila Nesci, deputata del M5s, ha rinunciato alle sue funzioni di relatrice del decreto Calabria. Ad annunciarlo in Aula è stato il vicepresidente del Senato Fabio Rampelli riprendendo l’esame alla Camera. Al suo posto, la presidente della commissione Affari sociali Marialucia Lorefice, anche lei M5s. Contro la parlamentare l’accusa che diversi parlamentari delle opposizioni (Pd, Forza Italia e LeU) le hanno rivolto ovvero che un suo ...

Finale Europa League – Conflitto di interessi? Cech in porta nell’Arsenal : poi sarà dirigente… del Chelsea! : Peter Cech e il suo particolare ‘Conflitto di interessi’ nella Finale di Europa League: il portiere dell’Arsenal diventerà dirigente del Chelsea al termine della stagione La Finale di Europa League parla inglese. A Baku, Chelsea e Arsenal si giocheranno il trofeo in quella che è la prima stracittadina di una Finale di quella che in precedenza era la Coppa Uefa. Derby inglese nel quale Petr Cech gioca un ruolo da ...

Sanità - Pd e FI accusano Nesci (M5s) di Conflitto d’interessi e scoppia la bagarre in Aula : Carfagna riprende sottosegretario Bartolazzi : Un collaboratore della relatrice che ha in mano il decreto sulla Sanità in Calabria candidato a diventare commissario della Asl di Vibo Valentia. E, dunque, un conflitto d’interessi per la deputata in questione. È l’accusa che diversi parlamentari delle opposizioni (Pd, Forza Italia e LeU) hanno rivolto a Dalila Nesci (M5s), che coordina per la maggioranza, alla Camera, i lavori sul cosiddetto decreto Calabria. A sollevare la ...

"Conflitto d'interessi? Noi ci siamo Vediamo se ci sta anche il M5S..." : La somma della proposta che porta la mia prima firma con quella a prima firma di Francesco Boccia porta però con se una novità a cui i firmatari delle proposte di legge dei grillini non avevano posto attenzione, oppure non potevano porre attenzione. Il conflitto di interesse digitale. Come ha... Segui su affaritaliani.it

Calcio : sindaco Palermo - 'sistema viziato da Conflitto d'interessi' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Di fronte ad un sistema degli organi giudicanti del Calcio viziato da un evidente conflitto di interessi, restiamo in attesa di conoscere se esistono e quali sono gli annunciati provvedimenti del governo nazionale per evitare che la città e lo sport a Palermo subiscan

Playout Serie B - Ghirelli non le manda a dire : “Conflitto di interessi da parte di Lotito” : “La decisione della Serie B sui play out doveva essere presa solo dopo che la giustizia endofederale aveva terminato il suo iter. Così si è sempre agito“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Playout Serie B, ancora tanti punti interrogativi: l’intervento di Gravina “Non si capisce perché non si sia coinvolta la governance FIGC nella decisione ed ancora una volta si rischia di assestare un ...

Ci sono nuove proposte di legge sul Conflitto di interessi : La Camera dei deputati (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Continua la sfida tra Movimento 5 stelle e Partito democratico, stavolta sul piano delle proposte di legge. Dopo il salario minimo, è la volta del conflitto d’interesse. Emanuele Fiano e Francesco Boccia (Pd) hanno di recente svelato due disegni di legge – uno sui rapporti tra aziende e istituzioni e l’altro sulle società digitali – votati a indirizzare uno dei temi più annosi ...

Sul Conflitto di interessi Casaleggio come Berlusconi : La legge sul conflitto di interessi nella società digitale presentata parla al mondo di oggi e di domani. Le proposte giunte in Parlamento dal M5S parlano di una società novecentesca lontana dalle complessità di oggi. Dev’essere chiaro a tutti che nel 2019 non si deve poter selezionare un terzo del Parlamento e più di mezzo governo attraverso attività di profilazione, analisi del sentiment, ...