Caserta | colpito da un gabbiano mentre guidava la sua moto | 47enne muore in ospedale

(Di martedì 25 giugno 2019) Un bruttissimo incidente si è verificato nelle scorse ore a, precisamente lungo la strada provinciale 335, dove un uomo di 47 anni è deceduto indopo essere statoaccidentalmente da un volatile, probabilmente un. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, Nicola Nacchia (questo il nome della vittima) si trovava in sella alla suaquando l'animale si sarebbe lanciato in picchiata su di lui. A questo punto ilavrebbe perso il controllo del mezzo meccanico e sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: a nulla sono valsi i soccorsi, giunti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro. La vittima è deceduta poco dopo il trasporto all'di Aversa....

