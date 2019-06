Cartabianca | ospiti e anticipazioni di stasera su Rai 3 con Bianca Berlinguer

termometropolitico

(Di martedì 25 giugno 2019)disu Rai 3 con25 giugno 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda. Il talk show, condotto da, approda al suo ultimo appuntamento dopo una lunga e intensa stagione. Tra i tanti, la settimana scorsa in studio sono giunti anche personaggi di spicco del panorama politico italiano come: Carlo Calenda del Pd – Siamo Europei, Antonio Rinaldi della Lega e Maurizio Gasparri di Forza Italia. Ma quali temi verranno affrontatidisu Rai 3 conSarà davvero strano il martedì sera sintonizzare la televisione su Rai 3 e non trovare. Il talk show infatti in questi mesi ha cercato di stimolare un equilibrato dibattito sociale sulle trasformazioni in atto nel nostro Paese. Anche questa ...

emanuelapetrucc : RT @CiaoNando: Si critica la DIGOS che fa rimuovere gli striscioni anti #Salvini. Come la mettiamo con #Rai3 che fa rimuovere #Corona a #ca… - gjscco : RT @CiaoNando: Si critica la DIGOS che fa rimuovere gli striscioni anti #Salvini. Come la mettiamo con #Rai3 che fa rimuovere #Corona a #ca… - MariaAversano1 : RT @CiaoNando: Si critica la DIGOS che fa rimuovere gli striscioni anti #Salvini. Come la mettiamo con #Rai3 che fa rimuovere #Corona a #ca… -