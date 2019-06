tg24.sky

(Di martedì 25 giugno 2019)inIl ragazzo stava facendo dei lavoretti in una cascina a Ghedi. Al momento della tragedia era solo, indagano i carabinieri

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Brescia, 17enne cade in piscina e muore annegato - AminelliVr : RT @SkyTG24: Brescia, 17enne cade in piscina e muore annegato - 7593c267b7d644b : RT @SkyTG24: Brescia, 17enne cade in piscina e muore annegato -