ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Invisibile prima da viva, finita nella retetrattaprostituzione, e poi da morta., ungherese, aveva 24 anni quando è stata, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2018, a Castelfranco Emilia: a gettarla sui binari, dopo averla ammazzata per rubarle i soldi che teneva con sé, un uomo di 50 anni che si era presentato come il suo ennesimo cliente. Da quel momento, ilragazza è rimasto per tutti questi mesi nell’delmodenese e solo ora, grazie ad una colletta di solidarietà, si potrà celebrare il suo funerale. Oltre al consueto iter processuale, che ha bloccato la salma per molto tempo, ci è voluto più diper rimettere insieme i pezzisua vita, quella che aveva prima di trovarsi costretta a prostituirsi sulla via Emilia, doveveniva sfruttata nel più totale anonimato e senza nessun tipo di appoggio familiare. ...

Cascavel47 : Arietta Mata, il corpo della prostituta uccisa da un anno e mezzo in obitorio. Il paese fa una colletta per la sepo… - Roseinfiore : RT @ultimenotizie: Una colletta per dare 'degna sepoltura' ad Arietta Mata, prostituta ungherese di 24 anni strangolata e uccisa nel gennai… - DAmboldi : RT @ultimenotizie: Una colletta per dare 'degna sepoltura' ad Arietta Mata, prostituta ungherese di 24 anni strangolata e uccisa nel gennai… -