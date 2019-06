wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Lo scorso 21 giugno la piattaforma digitale Netflix ha introdotto nella propria libreria, serie animata giapponese che debuttò in Giappone nel 1995 e in Italia su Mtv cinque anni più tardi. Sceneggiata da Anno Hideaki, geniale e criptico autore nipponico, disegnata da Sadamoto Yoshiyuki,è ambientata in un futuro prossimo dove piloti adolescenti sono chiamati a guidare giganteschi robot (o almeno questo è quello che sembrano) detti Eva contro mostri alieni. La sinossi non si discosta molto dai classici cartoni animati coi robottoni degli anni Settanta, tuttavia l’anime è molto, molto più articolato, per come dispensa la verità sugli invasori e sugli Eva, per le istanze filosofiche disseminate nella storia, per i riferimenti a svariate religioni e per l’impressionante analisi psicologica dei personaggi.vanta anche uno dei finali ...

acmilan : ???? ?? ???? Laxalt’s Uruguay are all set for their opening #CopaAmerica match ???? Stasera in palio ci sono i primi tre… - MilanoCitExpo : 5 punti per ricostruire la saga di Neon Genesis Evangelion #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - KekkoFo : @imeonx_ Ho smesso di seguire 4 pagine d'arte su instagram perché al posto di pubblicare disegni o altro hanno iniz… -