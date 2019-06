WWF | subito un Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci che tuteli

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il WWF Italia chiede che “il nuovodisui Pesticidi (PAN) garantisca la tutela della salute di consumatori e agricoltori, salvaguardi la natura e promuova l’agricoltura biologica.” In particolare al Governo e alle Regioni l’Associambientalista chiede “alcune modifiche sostanziali al vecchio PAN, scaduto lo scorso 12 febbraio ed ancora in corso di aggiornamento da parte dei tre ministeri competenti: Politiche Agricole, Ambiente e Salute. Il nuovo PAN Pesticidi prima della sua approvdefinitiva dovrà essere sottoposto ad una consultpubblica, con la quale le Associazioni, gli ordini professionali, i comitati e gruppi di cittadini, potranno presentare osservazioni e proposte di modifica al testo elaborato dal preposto Comitato tecnico scientifico. Il testo, annunciato per fine marzo, è ancora fermo negli uffici dei Capi di ...

TanielloSan : @matteosalvinimi Te sei spiaggiato? Un grazie al wwf se te ributta subito dentro - NICOLACATAR : @fattoquotidiano Il Governicchio #FascioGrillinoLeghista tradisce gli impegni assunti. Greenpeace, Legambiente e Ww… - WWF_Roma : @Greenpeace_ITA @Legambiente @WWFitalia rendono pubblico il piano di dismissione di 34 impianti offshore chiuso da… -