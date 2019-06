Sorpresa al supermercato in Germania, un uomo nudo si chiude nel frigo dei surgelati (Di lunedì 24 giugno 2019) L'impresa di un 32enne in un supermercato nel Land tedesco del Nord Reno-Westfalia. La surreale scena è andata avanti per alcuni minuti, poi l'uomo ha indossato un pantaloncino e, a bordo di un monopattino, si è messo a correre qua e là per le corsie del supermercato, consumando frutta e bevendo birra. (Di lunedì 24 giugno 2019) L'impresa di un 32enne in unnel Land tedesco del Nord Reno-Westfalia. La surreale scena è andata avanti per alcuni minuti, poi l'ha indossato un pantaloncino e, a bordo di un monopattino, si è messo a correre qua e là per le corsie del, consumando frutta e bevendo birra.

Un uomo di 32 anni che nelle scorse ore si è presentato in un supermercato in Germania e, dopo essere completamente denudato davanti agli occhi increduli dei presenti come fosse a casa sua ma, si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati del negozio. L'assurdo episodio in un supermercato del Sauerland, nel Nord Reno-Westfalia, nella zona occidentale del paese. Comprensibilmente enorme la sorpresa dei clienti che si aggiravano tra i corridoi e gli scaffali e si sono ritrovati improvvisamente l'uomo nel frigo tra gelati e surgelati. La surreale scena è andata avanti per alcuni minuti e cioè fino a quando sono intervenuti gli addetti del supermercato, chiamati dagli altri clienti, invitandolo a uscire dal frigo e a rivestirsi.



Il protagonista della storia ha ubbidito indossando dei pantaloncini ma non si è affatto calmato. Dopo aver lasciato il frigo, infatti, la sua scorribanda è proseguita: l'uomo, a bordo di un monopattino, si è messo a correre qua e là per le corsie del supermercato, afferrando e consumando anche una lattina di birra e una banana. La sua impresa è terminata solo con l'intervento sul posto degli agenti di una volante di polizia, allertati dagli stessi addetti del supermercato.