Sassari Latte Dolce | confermato Luigi Scanu | mr Fantastic

Sassari Calcio Latte Dolce e il capitano Marco Cabeccia ancora insieme : Il capitano coraggioso, Marco Cabeccia, non soltanto non ha mai abbandonato la nave in queste sue due stagioni passate al Sassari Calcio Latte Dolce ma l’ha condotta in porto assieme ad un equipaggio di pari nel tormentato mare dei playoff, arrivando sino al traguardo rappresentato dalla prima storica finale disputata in serie D dal club biancoceleste. Difensore, nato a Sassari il 25 maggio del 1987, è la quinta pedina dello ...

Sassari Latte Dolce - confermato The Rock Simone Patacchiola : The Rock, Simone Patacchiola, roccioso centrale difensivo alla sua terza stagione sassarese, rinnova il suo rapporto con il Sassari calcio Latte Dolce dopo un altro campionato di forma, impegno, sostanza e gol importanti che hanno lasciato il segno. Difensore, nato a Rieti il 12 febbraio del 1991, è la quarta pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned.. Simone Patacchiola, difensore del Sassari calcio Latte Dolce: ...

Sassari Latte Dolce - confermato Paolo Palmas - la furia di Castelsardo : La furia di Castelsardo, Paolo Palmas, bomber del Sassari calcio Latte Dolce reduce dalla sua terza e fortunata stagione in maglia biancoceleste, rinnova con la dirigenza del club sassarese e dà ulteriore corpo e sostanza al progetto affidato ancora una volta alle mani di mister Stefano Udassi. Attaccante, castellanese nato il 04 agosto 1993, è la seconda pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned… Paolo ...

Sassari Calcio Latte Dolce - arriva la conferma di Nicolò Antonelli : Il re Leone, Nicolò Antonelli, continuerà a ruggire in maglia biancocleeste. La società ha riconfermato il giocatore dopo lo straordinario anno appena concluso (annata d’esordio in maglia sassarese), premiando approccio al progetto, inserimento nel gruppo, spirito e rendimento. Difensore, nato a Genova il 24 aprile 1990, è la prima pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned.. Nicolò Antonelli, difensore del ...

Sassari calcio Latte Dolce : palla a mister Stefano Udassi - presentazione semifinale playoff contro Trastevere : Il Sassari calcio Latte Dolce vive la sua prima storica antivigilia playoff di serie D. Una antivigilia di lavoro, serena, carica e senza proclami, in linea con l’approccio e l’atteggiamento tenuto nel corso dell’intera stagione da una squadra che si è scoperta protagonista – con merito – di un campionato che in partenza sembrava essere solo affar d’altri. Ma se con tutto l’entusiasmo possibile tutte le parti ...

Sassari Latte Dolce ai playoff per la prima volta nella sua storia : Il Sassari calcio Latte Dolce è nei playoff. Il pareggio conquistato domenica scorsa in terra laziale contro l’avversario che terrà a battesimo la prima storica volta del club sassarese nei playoff – il Trastevere – non ha mutato di un millimetro la situazione: le posizioni e gli incastri erano già stabiliti, almeno per quanto riguarda sardi e capitolini, e il test è servito ad osservare, capire, e prepararsi a ciò che sarà. A ciò ...

Serie D - in vista dei playoff è già polemica tra Trastevere e Sassari Latte Dolce : Terminata la stagione regolare, è tempo di spareggi in Serie D. Nel girone G si affronteranno Trastevere e Sassi Latte Dolce, che hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto ma che hanno già giocato ieri pareggiando per 1-1. Prima che si riaffrontino ai playoff, però, è già polemica. La ricostruzione. A dare fastidio alla dirigenza della squadra romana, il fatto che il club sardo abbia chiesto di posticipare l’inizio della ...

