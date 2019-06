Madre di un influencer fa due lavori per mantenere il figlio e la moglie | “Lavorare noi?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) La vita dell’? Non è facile come sembra. Chiedetelo a uno dei travel blogger più famosi del web. Lui, tedesco, tatuatissimo e adulato da migliaia di followers, per poter accontentare le richieste dei suoi segaci (ma soprattutto per ostentare uno stile di vita da invidia) ha finito per chiedere aiuto ai suoi genitori e ai followers stessi. Il suo nome è Catalin Onc e, insieme allaElena Engelhardt, ama girare il mondo… anche se il suo conto non glielo permetterebbe. Dalla Germania all’Africa, passando per l’Italia in bici, la coppietta ha finito tutti i propri risparmi e per poter continuare a fare la “bella vita” ha chiesto aiuto. FQ Magazine Donna si mostra senza mutande, sorpassa e poi inchioda: la nuova truffa sexy al volante Ora la coppia è finita ...

