Lecce | sgominato clan emergente | 30 arresti per mafia Indagato per concorso esterno

(Di lunedì 24 giugno 2019) Con 30 persone arrestate e altre 37 indagate a piede libero, i carabinieri del Comando provinciale dihannounmafiosoattivo nel Salento, in particolare nei comuni intorno a Maglie, ma con ramificazioni e contatti anche con altri influenti gruppi mafiosi della Sacra Corona Unita. Tra gli indagati c’è anche il sindaco di Scorrano, Guida Nicola Stefanelli, eletto nel 2017 con la lista civica “La svolta giusta” e ora accusato diin associazione mafiosa. Non solo, nell’indagine è coinvolto anche un noto pregiudicato della Sacra Corona Unita, Giuseppe Amato, soprannominato “Padre Eterno”. Terremoto Roma, scossa 3.7 nella notte: nessun ferito. La Raggi: “Nessun danno” 19 le persone finite in carcere, altre 11 invece agli...

